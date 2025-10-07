Georgescu s-a luptat cu „păgânii” la Poliție

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a mers la sediul Poliției din Buftea, unde a semnat controlul judiciar. Spre deosebire de alte ocazii, când procedura avea loc la o secție din Ilfov și în alte zile, de această dată susținătorii săi s-au strâns într-un număr mult mai mare. În fața instituției, cei prezenți au scandat scandau mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale.

La ieșirea din sediul Poliției, Georgescu a abordat, ca de obicei, subiecte legate de legătura dintre credință și respectul poporului, starea României și necesitatea unui nou început pentru țară.

„Ce îți pot face niște păgâni? Așa mână de viteji se transformă în oastea poporului, acesta este sentimentul pe care îl am. Însă, vedeți, respectul unui popor izvorăște din respectul și ordinea relației sale cu Dumnezeu. Asta demonstrează oamenii astăzi”, a afirmat Călin Georgescu, altminteri promotor al unor idei ce țin mai degrabă de sincretismele moderne de tip New Age decât de credința creștină.

Fostul candidat la prezidențiale susține că poporul român este „umilit, sărăcit și dezorientat”.

„Este chipul lui Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. Și un conducător de națiune are datoria să fie oglindă demnă a acestei imagini. Dar în momentul în care în fruntea țării ajunge ilegitim cineva care pângărește, care batjocorește această imagine demnă, atunci întreg poporul este umilit, sărăcit și dezorientat”, a continuat el.

Călin Georgescu a afirmat că România se află într-o stare critică.

„Eu spun că astăzi țara stă să cadă și că statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică. Țara va reînvia și își va reveni, își va recăpăta demnitatea de altădată prin atitudinea noastră creștină, fermă, având iertarea, numai iertarea în față. Doar cu Dumnezeu putem mai mult!” a mai spus el.

Conform procedurii, Călin Georgescu este obligat să meargă săptămânal la Poliție pentru a semna controlul judiciar. De fiecare dată, susținătorii lui îl așteaptă în fața instituției. Săptămâna trecută, mai mulți fani ai fostului candidat la prezidențiale l-au așteptat cu covorul roșu.