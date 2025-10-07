Andronic despre cazul Birchall: E trădare. Nu putem să-l acuzăm pe Georgescu și s-o lăsăm pe Birchall

Jurnalistul și consultantul politic Dan Andronic reacționează dur în cazul Anei Birchall pe pagina personală de TikTok, după publicarea documentelor pe site-ul FARA.

„E trădare, trădare, trădare”, afirmă Andronic, care spune că tăcerea autorităților poate scoate în evidență un dublu standard periculos. „Ori se începe o anchetă imediat, ori se îngroapă totul”, avertizează el.

Cazul Anei Birchall, fost ministru al Justiției, a stârnit o reacție dură din partea jurnalistului Dan Andronic, care afirmă că documentele apărute pe site-ul american FARA (Foreign Agents Registration Act) ridică întrebări grave despre relațiile fostei demnitare cu entități externe.

Potrivit lui Andronic, sistemul FARA obligă orice cetățean american care are contacte cu persoane străine, mai ales în contextul colaborărilor cu instituții de stat, să le declare public. În opinia sa, informațiile apărute nu pot fi trecute cu vederea, iar tăcerea autorităților de la București este „jenantă și periculoasă”.

„Am văzut și eu documentele publicate pe FARA. Este un site pe care ești obligat, dacă ești american, să anunți toate contactele cu un cetățean străin, mai ales dacă ești contractor al unei instituții de stat, cum e CIA. Acolo lucrurile sunt destul de simple: este trădare, trădare, trădare”, a spus Dan Andronic.

Jurnalistul subliniază că, deși Statele Unite sunt aliatul strategic al României, acest fapt nu poate fi invocat ca scuză pentru eventuale acțiuni de colaborare ilegală.

„Sunt chiar curios cum vor reacționa autoritățile pentru că este primul caz de tipul acesta în care trebuie să anchetăm un cetățean român care s-a oferit să trădeze pentru o putere străină prietenă, că americanii ne sunt prieteni dacă nu știti. Cea mai probabilă situație este că nu se va întâmpla nimic. Cea mai greu de anticipat pentru toată lumea este că se va întâmpla ceva”

Andronic consideră că reacția lentă a autorităților arată lipsa de curaj în a ancheta cazurile sensibile: „Din ce știu și am vorbit eu ieri, există un soi de tăcere jenată”

Consultantul politic compară situația Anei Birchall cu cea a lui Călin Georgescu, fost consilier ONU și fost candidat susținut de AUR, acuzat în trecut de colaborări cu Rusia.

„Dar acum nu putem să îl acuzăm pe Călin Georgescu pentru faptul că a colaborat cu Rusia și asta va dovedi instanța, deci nu este neapărat părerea mea, și să o lăsăm pe Ana Birchall în pace pentru că a colaborat cu americanii”, a spus Dan Andronic.

Andronic avertizează că timpul de reacție al autorităților este esențial.

„ Aici ar trebui pur și simplu să înceapă o anchetă rapid și asta ne va dovedi dacă justiția mai funcționează în România. S-ar putea să nu se întâmple și vom ajunge din nou la concluzia că lucrurile nu merg în România. O fi bine, o fi rău, iar e greu de spus, dar am văzut apărarea Anei Birchall spunând că este o mizerie, este o tâmpenie și așa mai departe.

Există două ipoteze: ori începe rapid o anchetă, ori la fel de rapid se îngroapă scandalul. Dacă în 24 de ore nu se întâmplă nimic, nu s e va întâmpla niciodată”, a declarat jurnalistul.

Dan Andronic a ridicat și două întrebări cruciale despre autenticitatea documentelor apărute pe FARA.

„Păi ce interes avea cetățeanul ăla să facă publice asemenea documente dacă nu erau adevărate?”, a întrebat, retoric, jurnalistul, care a venit cu o explicație legată de sistemul juridic din SUA.

„În America, un proces de calomnie, de defăimare cum îi spun ei, este extrem de rapid și cu rezultate dure. Ce interes avea să se expună unei sentințe de câteva milioane?”, a întrebat Andronic.

Această întrebare, spune el, nu este doar retorică, ci definește esența suspiciunii: dacă informațiile nu ar fi fost reale, autorul lor ar fi fost imediat sancționat în justiția americană.

„Complicat de explicat, complicat de înțeles”, conchide jurnalistul.

În replică, Ana Birchall a respins acuzațiile, calificând totul drept „o mizerie”. Fosta demnitară afirmă că informațiile apărute sunt false și că va lua în considerare acțiuni în instanță.

„Este o mizerie, o tâmpenie și o încercare de denigrare”, a spus Birchall, potrivit declarațiilor sale publice.

Ea a precizat că documentele publicate pe FARA ar fi fost interpretate greșit și că activitatea ei s-a desfășurat „strict în limite legale și transparente”.