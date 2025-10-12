Alegeri în Camerun: Paul Biya, 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat și e marele favorit

Camerunezii sunt așteptați la urne duminică pentru alegerile prezidențiale, într-un scrutin dominat de Paul Biya, cel mai în vârstă șef de stat aflat în funcție în lume, în vârstă de 92 de ani, care candidează pentru un al optulea mandat, scrie AFP.

Paul Biya, președinte al Camerunului din 1982, a câștigat întotdeauna cu scoruri de peste 70% în ultimele două decenii. Împotriva lui se află 11 candidați, printre care și fostul său ministru Issa Tchiroma Bakary, care a stârnit un entuziasm neașteptat, relatează AFP.

Potrivit politologului Stéphane Akoa, „nu trebuie să fim naivi, știm bine că sistemul de guvernare dispune de multe mijloace pentru a obține rezultatele care îl avantajează”. Totuși, campania a fost mai animată decât de obicei, iar alegerea ar putea să surprindă, notează Akoa.

Cei opt milioane de camerunezi chemați să voteze o vor putea face între 08:00 și 18:00 (07:00–17:00 GMT). Consiliul Constituțional are termen până pe 26 octombrie să proclame rezultatele definitive. În 2018, rezultatele au fost anunțate la 15 zile după alegeri.

Biya a rămas discret în campania electorală, apărând în public pentru prima dată din luna mai, într-un miting la Maroua, în regiunea nordică, cu peste 1,2 milioane de alegători, a doua cea mai mare rezervă de voturi din țară.

Cei 11 rivali ai săi au multiplicat aparițiile publice, promițând să pună capăt conducerii autoritare a președintelui. Principalul său rival, Issa Tchiroma Bakary, în vârstă de 79 de ani, a organizat joi un miting la Maroua, stârnind un entuziasm popular fără precedent, fiind întâmpinat de mii de susținători cu sloganul „Tchiroma Salvatorul”.

Contrastul cu mitingul lui Biya a fost evident: autorii oficiali au raportat câteva sute de persoane, față de cele 25.000 anunțate de anturajul președintelui.

Un alt adversar de marcă, Maurice Kamto, care a ocupat locul al doilea la alegerile din 2018, a văzut candidatura sa respinsă de Consiliul Constituțional, ridicând întrebări asupra credibilității procesului, potrivit ONG-urilor precum Human Rights Watch.

O parte dintre camerunezi sunt dezamăgiți de perpetuarea „sistemului Biya”, într-o țară în care șomajul urban ajunge la 35%. Totuși, jumătate din populație are sub 20 de ani, iar mulți tineri și-au solicitat cartea de alegător, un semnal pozitiv de implicare, potrivit lui Akoa.

Frustrările legate de costul vieții, lipsa apei potabile, serviciile medicale și educația precară sunt în mare parte exprimate doar pe rețelele sociale.

Ministerul Administrației Teritoriale a autorizat 55.000 de observatori electorali locali și internaționali, inclusiv Uniunea Africană. Mai multe platforme independente vor compila rezultatele pentru a proteja votul, provocând critici din partea guvernului, care acuză „manipulare a opiniei publice”. Scrutinul se desfășoară în umbra conflictului sângeros dintre separatiști și forțele guvernamentale în regiunile cu majoritate anglofonă din nord-vest și sud-vest. La precedentele alegeri din 2018, prezența la vot a fost deosebit de scăzută în aceste zone.