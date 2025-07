Paul Biya candidează din nou la președinția Camerunului, la 92 de ani

Paul Biya, președintele în funcție al Camerunului și cel mai vârstnic șef de stat din lume, și-a anunțat oficial intenția de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale programate pentru 12 octombrie 2025. Informația a fost făcută publică printr-un mesaj postat duminică pe contul oficial de X (fostul Twitter) al liderului camerunez, potrivit Reuters.

„Sunt candidat la alegerile prezidențiale. Fiți siguri că determinarea mea de a vă servi este pe măsura urgenței provocărilor cu care ne confruntăm”, a transmis Paul Biya în declarația publicată online. Anunțul vine după luni de speculații și presiuni politice din partea susținătorilor săi și a membrilor partidului de guvernământ, care au cerut în mod constant ca actualul președinte să își prelungească mandatul.

Candidatura lui Paul Biya nu reprezintă o surpriză pentru observatorii politici, dar confirmarea oficială întărește poziția sa într-un context marcat de tensiuni politice și incertitudini privind succesiunea. Președintele, în vârstă de 92 de ani, se află la putere din 1982, după demisia predecesorului său, Ahmadou Ahidjo. Dacă va câștiga alegerile din toamnă, Biya ar putea rămâne în funcție până aproape de vârsta de 100 de ani.

Aceasta este a doua oară când liderul camerunez recurge la rețelele sociale pentru a-și anunța candidatura, precedentul având loc în 2018. De atunci, Paul Biya a folosit platforma X pentru a comunica rareori cu publicul, preferând aparițiile formale și discursurile instituționale.

Partidul de guvernământ, Mișcarea Democratică a Poporului Camerunez (CPDM), a manifestat constant sprijin pentru un nou mandat al președintelui, în ciuda criticilor interne și internaționale legate de durata îndelungată a guvernării sale.

Starea de sănătate a președintelui rămâne un subiect sensibil și intens discutat în rândul opiniei publice cameruneze. În octombrie anul trecut, Biya a lipsit din viața publică timp de 42 de zile, fapt care a generat speculații privind eventuale probleme medicale. Deși autoritățile au dezmințit oficial orice problemă, interzicând în același timp orice discuție publică pe această temă, controversele nu s-au stins.

