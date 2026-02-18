Carrefour raportează rezultate anuale în scădere, pe fondul costurilor generate de integrarea Cora și Match

Carrefour a publicat pe 17 februarie rezultatele financiare anuale, cu o zi înainte de prezentarea celui de-al treilea plan strategic al grupului, programată pentru 18 februarie, potrivit LSA.

Datele indică o evoluție contrastantă: în timp ce la nivel global compania ar fi raportat o creștere a rezultatului operațional curent în absența noilor achiziții, integrarea rețelelor Cora și Match a influențat negativ indicatorii din Franța.

Anunțul vine într-un moment important pentru Carrefour, care se pregătește să prezinte direcțiile strategice pentru următorii ani. Grupul este condus de Alexandre Bompard, iar rezultatele publicate oferă o imagine asupra impactului deciziilor anterioare, inclusiv achiziția rețelelor Cora și Match.

Operațiunea de preluare a fost anunțată în iulie 2023 și finalizată un an mai târziu, fiind una dintre cele mai importante mutări strategice ale grupului din ultimii ani.

Potrivit informațiilor publicate odată cu rezultatele anuale, costurile asociate integrării celor două rețele continuă să influențeze performanța financiară.

Integrarea a vizat:

60 de hipermarketuri Cora;

115 supermarketuri Match

La doi ani de la debutul procesului, rezultatele financiare arată că beneficiile nu s-au materializat încă la nivelul așteptărilor.

Textul de bază subliniază această situație:

„Fără magazinele Louis Delhaize, venitul operațional curent (EBIT) al grupului ar fi crescut cu peste 2% (+2,2%), la 2,158 miliarde de euro, la o cifră totală de afaceri de 91,4 miliarde de euro (+2,8%). Cu acestea, se înregistrează o scădere de 5,4%.”

Franța rămâne piața principală pentru Carrefour, reprezentând aproximativ jumătate din cifra de afaceri a grupului în 2025. Cu toate acestea, rentabilitatea operațiunilor din această țară a fost afectată de:

costurile de integrare a Cora și Match;

dificultățile persistente ale formatului de hipermarket;

presiunile competitive din retailul alimentar.

Segmentul hipermarketurilor continuă să întâmpine provocări, într-un context în care preferințele consumatorilor se orientează tot mai mult către:

magazine de proximitate;

formate mai mici;

comerț online

În afara Franței, performanțele Carrefour au fost susținute de alte piețe europene. Conform informațiilor disponibile, creșterea din regiune a fost alimentată în principal de rezultatele din Spania.

Această evoluție reflectă diferențele de dinamică dintre piețele mature și cele aflate într-o fază de consolidare sau redresare economică.

Publicarea rezultatelor are loc chiar înaintea prezentării celui de-al treilea plan strategic al grupului. Documentul urmează să stabilească:

prioritățile de investiții;

direcțiile de optimizare a portofoliului de magazine;

strategia privind formatele comerciale;

măsuri pentru îmbunătățirea profitabilității

Rezultatele din 2025 oferă astfel un punct de referință pentru evaluarea deciziilor viitoare.