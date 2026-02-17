Politica

Cine este Sorin Dan Mihalache, unul dintre ambasadorii chemați de Nicușor Dan în România

Cine este Sorin Dan Mihalache, unul dintre ambasadorii chemați de Nicușor Dan în RomâniaSorin Dan Mihalache. Sursa foto: Facebook/ Dan Mihalache
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind rechemarea în țară a unui ambasador al României dintr-un stat cu o comunitate numeroasă de români.

Sorin Dan Mihalache, rechemat de Nicușor Dan

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat, marți, decretul de rechemare a lui Sorin Dan Mihalache.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru”, a transmis instituția.

Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro

Când și-a început cariera politică

Dan Mihalache și-a început cariera politică în anii ’90, când a intrat în FSN și a fost consilier al premierilor Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase.

La sfârșitul anilor 2000, s-a înscris în PNL, a devenit consilier al lui Crin Antonescu și a ocupat funcția de secretar în Guvernul Ponta, perioadă în care a atras atenția prin declarația că îl „lasă rece” parteneriatul strategic România-SUA.

Ulterior, Klaus Iohannis l-a numit pe Dan Mihalache șef al Cancelariei Prezidențiale. În acea perioadă, au apărut acuzații că ar fi adormit la o întâlnire oficială a președintelui în Serbia, însă el a respins aceste afirmații. Mai târziu, între iunie 2016 și decembrie 2020, Iohannis l-a desemnat ambasador în Marea Britanie, iar în 2021 a fost trimis la Ambasada României din Cipru.

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis. Sursă foto: Facebook

Parcursul academic al lui Sorin Dan Mihalache

Dan Mihalache s-a născut în 1971 și a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1994. Este doctor în Științe Politice la SNSPA din 2008 și a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare în 1998, potrivit informațiilor publicate pe site-ul MAE.

Este specialist în analiză și marketing politic, iar din 2010 predă la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

În 2019, Dan Mihalache a absolvit cursul „Simone Veil” al European Security and Defence College și a devenit Visiting Senior Fellow la LSE-IDEAS, în cadrul London School of Economics. În același an, a urmat cursul Generals, Flag Officers and Ambassadors la Colegiul de Apărare al NATO.

