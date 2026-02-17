Cine este Sorin Dan Mihalache, unul dintre ambasadorii chemați de Nicușor Dan în România

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind rechemarea în țară a unui ambasador al României dintr-un stat cu o comunitate numeroasă de români.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat, marți, decretul de rechemare a lui Sorin Dan Mihalache.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru”, a transmis instituția.

Dan Mihalache și-a început cariera politică în anii ’90, când a intrat în FSN și a fost consilier al premierilor Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase.

La sfârșitul anilor 2000, s-a înscris în PNL, a devenit consilier al lui Crin Antonescu și a ocupat funcția de secretar în Guvernul Ponta, perioadă în care a atras atenția prin declarația că îl „lasă rece” parteneriatul strategic România-SUA.

Ulterior, Klaus Iohannis l-a numit pe Dan Mihalache șef al Cancelariei Prezidențiale. În acea perioadă, au apărut acuzații că ar fi adormit la o întâlnire oficială a președintelui în Serbia, însă el a respins aceste afirmații. Mai târziu, între iunie 2016 și decembrie 2020, Iohannis l-a desemnat ambasador în Marea Britanie, iar în 2021 a fost trimis la Ambasada României din Cipru.

Dan Mihalache s-a născut în 1971 și a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1994. Este doctor în Științe Politice la SNSPA din 2008 și a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare în 1998, potrivit informațiilor publicate pe site-ul MAE.

Este specialist în analiză și marketing politic, iar din 2010 predă la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

În 2019, Dan Mihalache a absolvit cursul „Simone Veil” al European Security and Defence College și a devenit Visiting Senior Fellow la LSE-IDEAS, în cadrul London School of Economics. În același an, a urmat cursul Generals, Flag Officers and Ambassadors la Colegiul de Apărare al NATO.