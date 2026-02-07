Politica

Adrian Năstase, plan pentru întărirea relațiilor cu SUA. Ce ar trebui să facă România pentru a fi pe placul lui Donald Trump

Adrian Năstase, plan pentru întărirea relațiilor cu SUA. Ce ar trebui să facă România pentru a fi pe placul lui Donald TrumpSursă foto: X.com
Fostul premier Adrian Năstase a propus, într-o postare pe blogul său, câteva măsuri pentru îmbunătățirea relațiilor României cu Donald Trump. Prima sugestie are legătură cu un gest recent al președintelui american, care ar fi fost dispus să deblocheze fonduri pentru un tunel sub râul Hudson în schimbul redenumirii Aeroportului Dulles și a Gării Penn din New York. Pe acest model, fostul premier sugerează, cu un ton ironic, ca municipiul Brașov să fie redenumit în onoarea lui Trump.

Adrian Năstase, mesaj subtil la adresa celor care vor să îl impresioneze pe Donal Trump

Fostul premier amintește că, între 1950 și 1960, orașul purta numele lui I.V. Stalin.

„Relația cu „partenerul strategic” nu merge prea bine. Pare că e nevoie de soluții creative. Îmi permit să fac trei sugestii. Recent, Donald Trump s-ar fi oferit să deblocheze fonduri federale pentru un proiect de tunel pe sub râul Hudson din New York dacă i s-ar accepta propunerea de a redenumi cu numele său Aeroportul Dulles din Washington și Gara Penn din New York. Mergând pe această idee, eu sugerez ca România să propună ca numele lui Donald Trump să fie dat municipiului Brașov, ținând seama că, în trecut, orașul a purtat, în perioada 1950-1960, numele lui I.V. Stalin (e adevărat, nu știu ce părere vor avea locuitorii orașului unde este înmormântat Nicolae Titulescu)”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Adrian Năstase

Adrian Năstase. Sursa foto: Facebook

Partea religioasă, aspect important

A doua sugestie vizează dimensiunea religioasă, pe care Năstase o consideră importantă în relația cu Donald Trump.

Fostul premier propune, într-o notă ironică, ca românii să treacă „în corpore” de la ortodoxie la neo-protestantism și să organizeze anual, pe peluza Palatului Parlamentului din București, un mic dejun cu rugăciune.

„Ținând cont de importanța dimensiunii religioase în relația cu Donald Trump, propun ca noi, românii, să trecem în corpore de la ortodoxie la neo-protestantism și să organizăm, împreună cu tot poporul, în fiecare an, un mic dejun (gratuit) cu rugăciune, la București, pe peluza Palatului Parlamentului (după ce va fi dărâmat gardul care îl înconjoară!)”, a continuat fostul lider politic.

Cum ar arăta diplomația României „pe placul” lui Trump

A treia recomandare vizează politica externă și diplomația.

„Mai propun ca președintele Senatui, Mircea Abrudean, să rupă relațiile cu mareșalul Seimului polonez, pentru că acesta l-a vorbit de rău pe Donald Trump. Libertatea de exprimare e importantă dar să nu exagerăm!”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

2
