Monden

Adrian Năstase, cel mai tare politician după anii 1990 pentru Serghei Mizil

Comentează știrea
Adrian Năstase, cel mai tare politician după anii 1990 pentru Serghei MizilSerghei Mizil. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Serghei Mizil a declarat la un podcast faptul că există un singur politician foarte bun și acela nu este Ion Iliescu. Omul de afaceri spune că în afară de el, ceilalți nu merită atenție.

Serghei Mizil spune cine e preferatul lui

Cunoscut pentru opiniile pertinente în toate domeniile, Serghei Mizil nu se dă înapoi nici la politică. Așa că întrebat la un podcast cine este cel mai tare politician de după Revoluție, omul de afaceri nu a stat pe gânduri. Răspunsul i-a venit instant și fără prea mare efort. Nu de alta, dar a studiat dintotdeauna spațiul politic din România.

Adrian Năstase

Adrian Năstase. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

”Cel mai tare politician după 1990 a fost Adrian Năstase. Păi da, a fost cel mai tare, ne-a băgat în NATO, în Schengen în toate alea păi cum?!”, a explicat Serghei Mizil.

Despre Băsescu numai de rău

Întrebat de fostul președinte acesta a explicat că nu are deloc cuvinte de laudă pentru Traian Băsescu. Nu de alta, dar acesta nu a făcut decât rău țării, în opinia lui Serghei Mizil. ”Băsescu a ars toată țara. Păi ce-a făcut Băsescu bun în afară că a inventat toate sistemele alea astea de securitate.

Ungaria își bagă nasul în relația dintre Româbia și Republica Moldova și citează din Dodon, judecat pentru trădare la Chișinău
Ungaria își bagă nasul în relația dintre Româbia și Republica Moldova și citează din Dodon, judecat pentru trădare la Chișinău
Pașaportul final. Cât plătesc familiile de moldoveni pentru a-și aduce morții acasă din străinătate
Pașaportul final. Cât plătesc familiile de moldoveni pentru a-și aduce morții acasă din străinătate

A ras toată țara, au furat la băi nămol și au plecat. Și-a băgat și toată familia. Păi, mă, un om șmecher, că eu l-am și făcut comunist, un om șmecher nu își bagă copii. Și mi-a zis că am dreptate. Un băiat deștept nu face așa ceva”, a mai spus Serghei Mizil.

S-a comparat cu EBA

Pe de altă parte, omul de afaceri a dat-o exemplu pe Elena Băsescu cu care s-a și comparat. A explicat că a fost o greșeală implicarea acesteia în politică.

”S-au luat toți de mine când a băgat-o pe EBA, e o fată extraordinară, dar nu e de politică. Că nu știe. tata de ce nu a încercat să mă bage pe mine în politică? Mi-a zis du-te că nu e de tine, n-ai ce face și n-a fost”, a mai spus el.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:57 - Ungaria își bagă nasul în relația dintre Româbia și Republica Moldova și citează din Dodon, judecat pentru trădare la...
18:51 - Adrian Năstase, cel mai tare politician după anii 1990 pentru Serghei Mizil
18:41 - Pașaportul final. Cât plătesc familiile de moldoveni pentru a-și aduce morții acasă din străinătate
18:34 - Reluarea programului FLEX, susținută de Nicușor Dan. Educația consolidează relația România–SUA
18:28 - Doi șoferi care se amenințau cu arme în Capitală, duși la secție de jandarmi
18:23 - Extinderea parteneriatului strategic dintre Tokyo și Seul, discutată la Nara. Mesaj puternic către regiune

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale