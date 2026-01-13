Adrian Năstase, cel mai tare politician după anii 1990 pentru Serghei Mizil

Serghei Mizil a declarat la un podcast faptul că există un singur politician foarte bun și acela nu este Ion Iliescu. Omul de afaceri spune că în afară de el, ceilalți nu merită atenție.

Cunoscut pentru opiniile pertinente în toate domeniile, Serghei Mizil nu se dă înapoi nici la politică. Așa că întrebat la un podcast cine este cel mai tare politician de după Revoluție, omul de afaceri nu a stat pe gânduri. Răspunsul i-a venit instant și fără prea mare efort. Nu de alta, dar a studiat dintotdeauna spațiul politic din România.

”Cel mai tare politician după 1990 a fost Adrian Năstase. Păi da, a fost cel mai tare, ne-a băgat în NATO, în Schengen în toate alea păi cum?!”, a explicat Serghei Mizil.

Întrebat de fostul președinte acesta a explicat că nu are deloc cuvinte de laudă pentru Traian Băsescu. Nu de alta, dar acesta nu a făcut decât rău țării, în opinia lui Serghei Mizil. ”Băsescu a ars toată țara. Păi ce-a făcut Băsescu bun în afară că a inventat toate sistemele alea astea de securitate.

A ras toată țara, au furat la băi nămol și au plecat. Și-a băgat și toată familia. Păi, mă, un om șmecher, că eu l-am și făcut comunist, un om șmecher nu își bagă copii. Și mi-a zis că am dreptate. Un băiat deștept nu face așa ceva”, a mai spus Serghei Mizil.

Pe de altă parte, omul de afaceri a dat-o exemplu pe Elena Băsescu cu care s-a și comparat. A explicat că a fost o greșeală implicarea acesteia în politică.

”S-au luat toți de mine când a băgat-o pe EBA, e o fată extraordinară, dar nu e de politică. Că nu știe. tata de ce nu a încercat să mă bage pe mine în politică? Mi-a zis du-te că nu e de tine, n-ai ce face și n-a fost”, a mai spus el.