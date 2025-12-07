Elena Băsescu a ajuns de nerecunoscut. Apariția care a șocat pe toată lumea

Elena Băsescu, cunoscută în trecut pentru prezențele sale constante în spațiul public și în tabloide, traversează o transformare vizibilă după retragerea din politică. De mai mulți ani, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu s-a dedicat exclusiv vieții de familie și creșterii celor trei copii, schimbând complet stilul de viață și imaginea cu care era asociată.

La Nunta de Aur a părinților ei, unde a apărut într-o ținută relaxată, Elena Băsescu a atras atenția printr-o schimbare fizică evidentă, mult diferită de perioada în care apărea des în presă. Prezența ei la eveniment a fost una discretă, însă imaginile publicate online au arătat o versiune complet nouă a fostei europarlamentare.

Elena Băsescu a sosit la ceremonie împreună cu cei trei copii – Traian jr., Sofia și Anastasia – preferând să rămână în plan secund și să se concentreze pe viața de mamă. Apariția ei, vizibil schimbată, cu o siluetă mai plinuță, a stârnit interesul publicului, mai ales în contextul absenței sale din spațiul mediatic în ultimii ani.

Fosta europarlamentară a lucrat anterior în zona de marketing a forului care coordonează echitația în România, însă a fost suspendată în urma unui vot unanim al Consiliului de Administrație. Surse din cadrul organizației au indicat existența unor neînțelegeri între Elena Băsescu și conducerea instituției, care ar fi dus la această decizie.

În ciuda tensiunilor, Elena nu s-a desprins de lumea sportului pe care a îndrăgit-o. Continuă să rămână activă în mediul ecvestru, postează imagini de la competiții și colaborează cu o academie de echitație pentru copii. De asemenea, dezvoltă un brand personal de haine și accesorii dedicate acestui sport, sub numele „Ride for Rou”.

Elena Băsescu a fost europarlamentar în perioada 2009–2014, după care și-a orientat cariera către administrație și relații internaționale, activând în cadrul Camerei de Comerț și Industrie. În 2020, a revenit în politică prin candidatura la alegerile parlamentare pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiunea fondată de Traian Băsescu.

Deși PMP nu a depășit pragul electoral, ea a rămas implicată în diverse inițiative profesionale, de la proiecte economice la activități legate de sporturile ecvestre, menținând un profil activ, dar mult mai discret decât în anii anteriori.