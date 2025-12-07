Traian Băsescu: Am venit la vot îngrijorat

Fostul președinte și edil al Capitalei, Traian Băsescu și-a exprimat duminică opțiunea electorală pentru Primaria Capitalei. Acesta a mers la vot alături de soția sa, Maria Băsescu, iar la scurt timp după a oferit o serie de declarații despre situația politică a României, mărturisind că a venit la vot „îngrijorat”.

Traian Băsescu a analizat situația actuală a țării și a vorbit deschis despre dificultățile pe care le vede în perioada următoare. El atrage atenția că problemele României sunt profunde și nu pot fi rezolvate doar prin rezultatul unui scrutin. Totodată, subliniază presiunea propagandei și modul în care responsabilitatea este adesea atribuită greșit.

„România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar indiferent care va fi rezultatul, măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație, ca să nu mai vorbim de propaganda formidabilă. Nu îi tragem la răspundere pe cei care și-au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să o rezolve”, a spus fostul președintedupă ce a votat.

În continuare, fostul președinte vorbește despre tema anulării alegerilor, subliniind că dezbaterea publică este orientată greșit. El consideră că responsabilitatea nu îi aparține viitorului președinte și că discuția actuală doar amplifică tensiunile sociale. Băsescu avertizează că România trece printr-o perioadă în care polarizarea a devenit mai puternică decât rațiunea.

„La fel și cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea, ci ne interesează următorul președinte, care ar fi responsabil de anularea alegerilor. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică, ce dezbină românii în momente în care ar trebui să se întâmple exact invers”.

Fostul șef al statului descrie și starea personală cu care a ajuns la urne, recunoscând că privește contextul actual cu neliniște. El sugerează că fiecare eveniment politic are consecințe imediate inclusiv la nivel internațional și influențează întreg climatul public și economic. Băsescu transmite că alegerile de acum au un impact mult mai larg decât un simplu exercițiu civic.

„Am venit la vot îngrijorat. În momentul de față, tot ce se întâmplă în România influențează”, a conchis Traian Băsescu, după ce a votat pentru Primăria Capitalei.