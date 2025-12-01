Grindeanu a devenit fanul lui Băsescu: A avut dreptate cu dronele rusești

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România s-a făcut de râs în privința doborârii dronelor rusești care au pătruns pe teritoriul țării. „Eu nu sunt un fan al lui Traian Băsescu, dar pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să îți intre la Tulcea, apoi să facă o curbă, să intre pe la Galați, să facă acea curbă prin Vrancea, se duce la Vaslui și apoi se așază pe o casă în Republica Moldova? Nu cred că e o imagine bună”, a spus Grindeanu la România TV.

Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat, după ce o dronă rusească a survolat mai multe județe și s-a oprit în copacul unui sătean din Puiești, Vaslui, că atitudinea autorităților a fost caragioasă, după ce au anunțat că au ridicat de la sol două avioane de luptă.

„Ce să mai dotăm armata, dacă nu avem curaj să doborâm o dronă. E încălcarea suveranității statului român. Azi văd o confuzie serioasă. Pe de o parte ni se spune că drona a fost urmărită de avioane, dar nu au mai lovit-o pentru că a intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Pe de altă parte, drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient. Ce ne demonstrează? Că nu știm să controlăm echipamentele pe care le-am cumpărat. Este evident că e o mare confuzie. Cred că Armata nu mai poate merge pe povești, trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm de drone

Grindeanu a mai spus că interesul său principal este ca mecanismele de securitate să funcționeze, indiferent de schimbările politice. „Ce mă interesează și mai mult este să punem la punct aceste mecanisme, dincolo de funcții, pleacă cineva, vine altcineva. Mă interesează să funcționeze mecanismele, e important să punem la punct și mecanisme care nu funcționează și ar trebui să funcționeze, mai ales din punct de vedere al securității naționale”, a explicat liderul PSD.

Liderul PSD a mai declarat că, de o lună, a cerut premierului Ilie Bolojan să vină în Parlament pentru a prezenta o „radiografie” a situației privind siguranța și securitatea națională, precum și planurile de viitor: „Cabinetul meu a transmis către cabinetul prim-ministrului că acest lucru nu poate fi ignorat, că așteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament. Nu e o chestiune cu care te poți juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”.

Întrebat dacă este de acord cu transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean și statului moldovean, Grindeanu a răspuns: „Da. Fără nuanțe. Total. S-ar putea să fie, și acum doar speculez, s-ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT”.