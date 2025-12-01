Politica

Grindeanu a devenit fanul lui Băsescu: A avut dreptate cu dronele rusești

Comentează știrea
Grindeanu a devenit fanul lui Băsescu: A avut dreptate cu dronele ruseștiSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România s-a făcut de râs în privința doborârii dronelor rusești care au pătruns pe teritoriul țării.  „Eu nu sunt un fan al lui Traian Băsescu, dar pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să îți intre la Tulcea, apoi să facă o curbă, să intre pe la Galați, să facă acea curbă prin Vrancea, se duce la Vaslui și apoi se așază pe o casă în Republica Moldova? Nu cred că e o imagine bună”, a spus Grindeanu la România TV.

Băsescu: Drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient

Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat, după ce o dronă rusească a survolat mai multe județe și s-a oprit în copacul unui sătean din Puiești, Vaslui, că atitudinea autorităților a fost caragioasă, după ce au anunțat că au ridicat de la sol două avioane de luptă.

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video

„Ce să mai dotăm armata, dacă nu avem curaj să doborâm o dronă. E încălcarea suveranității statului român. Azi văd o confuzie serioasă. Pe de o parte ni se spune că drona a fost urmărită de avioane, dar nu au mai lovit-o pentru că a intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Pe de altă parte, drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient. Ce ne demonstrează? Că nu știm să controlăm echipamentele pe care le-am cumpărat. Este evident că e o mare confuzie. Cred că Armata nu mai poate merge pe povești, trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm de drone

Bolojan, chemat de Grindeanu în Parlament

Grindeanu a  mai spus că interesul său principal este ca mecanismele de securitate să funcționeze, indiferent de schimbările politice. „Ce mă interesează și mai mult este să punem la punct aceste mecanisme, dincolo de funcții, pleacă cineva, vine altcineva. Mă interesează să funcționeze mecanismele, e important să punem la punct și mecanisme care nu funcționează și ar trebui să funcționeze, mai ales din punct de vedere al securității naționale”, a explicat liderul PSD.

Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demisionează
Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demisionează
Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață
Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață
Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea

Liderul PSD a mai declarat că, de o lună, a cerut premierului Ilie Bolojan să vină în Parlament pentru a prezenta o „radiografie” a situației privind siguranța și securitatea națională, precum și planurile de viitor: „Cabinetul meu a transmis către cabinetul prim-ministrului că acest lucru nu poate fi ignorat, că așteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament. Nu e o chestiune cu care te poți juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”.

Întrebat dacă este de acord cu transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean și statului moldovean, Grindeanu a răspuns: „Da. Fără nuanțe. Total. S-ar putea să fie, și acum doar speculez, s-ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:43 - Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demision...
08:37 - Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață
08:35 - Lecții de încredere, sacrificiu și optimism
08:29 - Criza apei potabile din Prahova. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut să se furnizeze apă menajeră, ignorând pe...
08:22 - Masacru într-o bază militară din Rusia. Un fost prizonier de război, proaspăt eliberat de ucraineni, și-a executat șa...
08:16 - Parada de Ziua Națională. Programul și restricțiile de trafic în Capitală

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale