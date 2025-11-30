Grindeanu insistă: Nimic nu o califică pe Oana Gheorghiu să fie vicepremier. Nu-mi convine să mă facă de râs

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a urmărit în urmă cu câteva zile o conferinţă de presă susţinută de vicepremierul Oana Gheorghiu, pe care a calificat-o drept „mai bine nu era”. Liderul PSD a explicat că, fiind parte a guvernului, este important ca imaginea acestuia să nu fie afectată.

„Pe mine mă preocupă lucrurile astea pentru că şi PSD-ul face parte din acest guvern şi nu-mi convine ca imaginea guvernului să fie una praf. Doamna Gheorghiu este vicepremier şi într-un guvern din care face PSD-ul... Deci nu-mi convine să mă facă de râs. Asta este o chestiune pe care trebuie să o repare rapid”, a spus Grindeanu la RTV.

Sorin Grindeanu a mai declarat că nici el, nici PSD nu au fost de acord ca Oana Gheorghiu să fie numită vicepremier. „Pare că am avut dreptate. Eu am împărţit lucrurile şi am spus că nu contest o secundă munca pe care a făcut-o ca ONG-istă şi e lăudabilă şi o felicit pentru treaba asta. Dar asta nu o califică să fie vicepremier în Guvernul României”, a spus el.

Grindeanu a adăugat că argumentele pentru opoziţia PSD la numirea acesteia au fost legate şi de declaraţiile recente ale vicepremierului, considerate „posibil să irite administraţia Trump, administraţia Statelor Unite”: „Astea au fost raţiunile pentru care noi am spus nu. S-a trecut peste”.

Liderul PSD a mai afirmat că experienţa Oanei Gheorghiu în ONG-uri şi proiecte sociale nu este suficientă pentru responsabilităţile de vicepremier. El a explicat că structura guvernamentală implică gestionarea unor domenii complexe, inclusiv politici publice şi administrarea resurselor, iar expertiza exclusiv în ONG-uri nu constituie un criteriu de eligibilitate complet pentru această funcţie.

„S-au construit şi în această perioadă în România spitale, nu doar corpuri de spital. Asta nu te califică să restructurezi companiile de stat din România în niciun fel”, a precizat Grindeanu, referindu-se la activitatea desfăşurată de vicepremier anterior preluării funcţiei guvernamentale. Preşedintele PSD a adăugat că, de la instalarea Oanei Gheorghiu în funcţie, nu a avut nicio discuţie directă cu aceasta. El a explicat că dialogul a fost limitat la comunicarea prin intermediul echipelor şi a evenimentelor oficiale, fără contacte individuale pe problemele guvernamentale.