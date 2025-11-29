Scandalul taxei pe solarii. Grindeanu: A fost strecurată pe furiș, trebuie ștearsă din lege

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a intervenit public pentru a opri orice interpretare privind o posibilă taxă aplicată serelor și solariilor din gospodăriile agricole. Liderul social-democrat a declarat că măsura nu a fost discutată de partidele din Coaliție și califică apariția ei în proiectul legislativ drept o abatere gravă de la decizia politică.

Grindeanu a transmis că „nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii!”, subliniind că tentativele de a introduce noi impozite sub pretextul echilibrării bugetului nu fac decât să pună presiune inutilă pe agricultori și pe micii producători.

El a insistat că în discuțiile din interiorul Coaliției nu s-a adus în niciun moment în discuție o astfel de modificare fiscală. Prin urmare, consideră că prevederea apărută „pe furiș în lege” nu reflectă decizia politică agreată.

Președintele PSD a declarat că va cere partenerilor de guvernare revenirea la forma de până acum a legislației, astfel încât construcțiile agricole de mici dimensiuni – sere, solarii, răsadnițe sau alte anexe similare – să rămână integral scutite de impozit. Pentru Grindeanu, orice altă abordare reprezintă o încălcare a mandatului primit de ministerele cu atribuții în transpunerea deciziilor Coaliției.

„Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliţiei să adauge, de la ele putere, astfel de aberaţii”, a scris acesta, avertizând că asemenea practici pot genera reacții puternice din partea populației fără să aducă un câștig real la bugetul statului.

Modificările apărute în noul Cod Fiscal, adoptate recent în Parlament, prevăd că, din 2026, anumite tipuri de construcții agricole – de la solarii și sere, până la silozuri, pătule de cereale sau spații de creștere a ciupercilor – nu vor mai beneficia de scutirea totală de impozit de care se bucurau până acum.

Noile reglementări reduc scutirea la 50%, ceea ce înseamnă că toate aceste structuri vor intra pentru prima dată în sfera impozitării. Schimbarea pornește de la o redefinire a bazei de calcul pentru terenurile extravilane și de la eliminarea unor facilități considerate prea generoase de către inițiatorii amendamentelor.

Decizia a generat neliniște în rândul fermierilor, mulți dintre ei susținând că impunerea unui impozit suplimentar va crește costurile de producție și va afecta investițiile în sere și spații de depozitare.