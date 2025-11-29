Politica

Scandalul taxei pe solarii. Grindeanu: A fost strecurată pe furiș, trebuie ștearsă din lege

Comentează știrea
Scandalul taxei pe solarii. Grindeanu: A fost strecurată pe furiș, trebuie ștearsă din legeSursă foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a intervenit public pentru a opri orice interpretare privind o posibilă taxă aplicată serelor și solariilor din gospodăriile agricole. Liderul social-democrat a declarat că măsura nu a fost discutată de partidele din Coaliție și califică apariția ei în proiectul legislativ drept o abatere gravă de la decizia politică.

Grindeanu: Nu va fi nicio taxă

Grindeanu a transmis că „nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii!”, subliniind că tentativele de a introduce noi impozite sub pretextul echilibrării bugetului nu fac decât să pună presiune inutilă pe agricultori și pe micii producători.

Seră

Seră. Sursa foto iStock

El a insistat că în discuțiile din interiorul Coaliției nu s-a adus în niciun moment în discuție o astfel de modificare fiscală. Prin urmare, consideră că prevederea apărută „pe furiș în lege” nu reflectă decizia politică agreată.

Se vor lua măsuri

Președintele PSD a declarat că va cere partenerilor de guvernare revenirea la forma de până acum a legislației, astfel încât construcțiile agricole de mici dimensiuni – sere, solarii, răsadnițe sau alte anexe similare – să rămână integral scutite de impozit. Pentru Grindeanu, orice altă abordare reprezintă o încălcare a mandatului primit de ministerele cu atribuții în transpunerea deciziilor Coaliției.

Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină
Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină
Trei călugărițe octogenare sfidează biserica și internetul. Clipul a devenit viral
Trei călugărițe octogenare sfidează biserica și internetul. Clipul a devenit viral
fermieri

Fermieri. Sursa foto: Arhiva EVZ

„Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliţiei să adauge, de la ele putere, astfel de aberaţii”, a scris acesta, avertizând că asemenea practici pot genera reacții puternice din partea populației fără să aducă un câștig real la bugetul statului.

Taxe pe sere, solarii și depozite de cereale

Modificările apărute în noul Cod Fiscal, adoptate recent în Parlament, prevăd că, din 2026, anumite tipuri de construcții agricole – de la solarii și sere, până la silozuri, pătule de cereale sau spații de creștere a ciupercilor – nu vor mai beneficia de scutirea totală de impozit de care se bucurau până acum.

Noile reglementări reduc scutirea la 50%, ceea ce înseamnă că toate aceste structuri vor intra pentru prima dată în sfera impozitării. Schimbarea pornește de la o redefinire a bazei de calcul pentru terenurile extravilane și de la eliminarea unor facilități considerate prea generoase de către inițiatorii amendamentelor.

Decizia a generat neliniște în rândul fermierilor, mulți dintre ei susținând că impunerea unui impozit suplimentar va crește costurile de producție și va afecta investițiile în sere și spații de depozitare.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:44 - Drulă cere dezbatere cu Ciucu sau retragerea acestuia. Ultima săptămână de campanie
14:37 - Bărbat din Dolj, arestat după ce fiica sa vitregă a reclamat abuzuri repetate
14:24 - Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină
14:17 - Dragoste neașteptată la Hollywood. Vedete care s-au îndrăgostit de fani
14:09 - Românul care ar fi putut inspira MASH, varianta comunistă dacă s-ar fi regizat vreodată - centenarul nașterii sale
14:02 - Marian Mexicanu’ despre problemele de sănătate: Am avut pistolul pus la cap, am anxietate și iau pastile

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale