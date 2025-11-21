Ministrul Finanțelor, despre legea taxelor: Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă

Guvernul a evitat în ultimul moment un blocaj administrativ, spune Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice. De asemenea, oficialul susține că o hotărâre a Curţii Constituţionale, aşteptată anul viitor în privinţa legii care prevede creşterea impozitelor şi taxelor locale, ar fi putut împiedica aplicarea măsurilor de la 1 ianuarie 2026.

Nazare explică faptul că Executivul a acţionat rapid pentru a asigura constituţionalitatea proiectului. El afirmă că „glonţul a trecut pe la tâmplă” şi subliniază că au fost luate toate măsurile necesare pentru a nu exista riscul ca legea să fie blocată.

„Pe 10 decembrie clar că este bine, că este în timpul anului 2025 şi avem suficient timp astfel încât acest pachet legislativ să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie. Problema era că nu mai putea fi aplicat cu 1 ianuarie dacă discuţia avea loc în ianuarie sau în februarie anul viitor”, a afirmat Alexandru Nazare, joi seară, la Digi 24.

Ministrul a subliniat că prioritară nu este discuția despre fonduri, ci consolidarea încrederii. El afirmă că, prin pachetul fiscal adoptat, România a reușit să își refacă credibilitatea în fața partenerilor internaționali, a Comisiei Europene și a agențiilor de rating.

Alexandru Nazare spune că situația a fost extrem de delicată și că reacția Guvernului a fost imediată. El povestește că, în timp ce se afla în discuții cu Banca Mondială, a aflat informația privind posibila amânare a deciziei CCR și a contactat rapid Comisia Europeană pentru a menține un dialog constant și pentru a evita orice neclaritate.

„Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă. Eram în discuţii cu Banca Mondială şi am ieşit imediat când am văzut ştirea şi bineînţeles am început să discutăm, am sunat imediat la Comisie astfel încât să existe un dialog permanent şi să nu existe sincope, să ştie exact ce facem şi, bineînţeles, în dialog cu premierul, permanent, un pic mai târziu, în cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie”, a adăugat Nazare.

Oficialul subliniază că au fost eliminate complet paragrafele semnalate de judecători, pentru ca noua formă a legii să nu ridice niciun semn de întrebare. El spune că Executivul și-a luat toate măsurile necesare pentru ca proiectul să fie sigur din punct de vedere constituțional.

„Eu cred că 10 decembrie e un termen bun, mai ales că acest pachet legislativ fusese la Curte peste 70 de zile, Curtea operase observaţii pe pachet, noi am avut grijă astfel încât să scoatem complet paragrafele pe care Curtea le viza, astfel încât să nu existe niciun dubiu în momentul în care legea este din nou aprobată. Deci practic ne luasem măsurile de precauţie necesare”, a arătat ministrul Finanţelor Publice.

Curtea Constituţională stabilise iniţial data de 21 ianuarie 2026 pentru a judeca o nouă sesizare depusă de AUR privind constituţionalitatea legii care prevede măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Actul normativ include majorarea taxelor și impozitelor pentru locuințe, terenuri, autoturisme și dividende, precum și creșterea unor tarife poştale, măsuri pe care Guvernul intenționa să le aplice de la începutul anului viitor. Legea fusese contestată și anterior, iar Curtea declarase neconstituțional doar articolul referitor la testul poligraf.

Marți, Parlamentul a adoptat varianta corectată a legii, iar pe 20 noiembrie aceasta a fost transmisă președintelui pentru promulgare. Între timp, actul normativ a fost din nou atacat la CCR, care a stabilit inițial termen pentru anul viitor. Guvernul a solicitat însă devansarea datei.

Joi seară, Curtea Constituțională a anunțat că termenul a fost preschimbat pentru 10 decembrie 2025.