Politica

Primele companii de stat care vor intra în programul pilot de reformă. Planul anunțat de Oana Gheorghiu

Primele companii de stat care vor intra în programul pilot de reformă. Planul anunțat de Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu a prezentat duminică primul bilanţ de la preluarea mandatului de viceprim-ministru, marcând o lună de activitate concentrată pe reformarea companiilor de stat şi pe digitalizarea administraţiei. Ea a anunţat că săptămâna viitoare se va lua decizia finală privind lista primelor zece companii din sectoarele energie şi transport care vor intra în programul pilot de reformă.

Oana Gheorghiu anunță reforma companiilor de stat

„Azi se împlineşte o lună de când am preluat mandatul de viceprim-ministru. A fost o lună în care m-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învăţat în toţi anii de muncă: gândire strategică, construirea echipei şi planificare corectă”, a explicat Gheorghiu, subliniind că prioritare au fost identificarea blocajelor şi elaborarea unei viziuni strategice pentru domeniile sale de responsabilitate.

Vicepremierul a detaliat că reforma companiilor de stat se va desfăşura „prin abordare strategică şi nu heirupism”, evidenţiind că România gestionează peste 1.500 de astfel de entităţi, dintre care unele sunt vitale, iar altele generează pierderi cronice.

„România nu-şi poate permite să continue cu aceste pierderi. Este important nu doar să oprim risipa, ci să găsim soluţii de eficientizare care să ţină cont de nevoile angajaţilor şi de dezvoltarea comunităţilor locale”, a subliniat Gheorghiu.

Obiective principale

În prima lună, viceprim-ministrul s-a concentrat pe trei obiective principale: finalizarea strategiei de reformă a companiilor de stat, constituirea echipelor cu responsabilităţi clare pentru guvernanţă şi restructurare, şi coordonarea ministerelor implicate în proces.

„Fiecare minister a nominalizat câte trei persoane responsabile de reforma companiilor din domeniul lor, iar echipa Secretariatului General al Guvernului se va implica în implementarea reglementărilor şi a reformei”, a explicat ea.

Pe lângă reformele din companii, Gheorghiu a abordat şi simplificarea birocraţiei şi digitalizarea administraţiei.

„Lucrăm la un obiectiv simplu şi necesar: o relaţie mai omenească, mai predictibilă şi mai puţin împovărătoare între cetăţeni şi stat. În următoarele săptămâni vom veni cu primele măsuri clare de simplificare”, a declarat vicepremierul, precizând că ordinea şi coordonarea proiectelor pot multiplica eficienţa acestora.

Oana Gheorghiu, prima vizită oficială în afara țării

În această lună, Oana Gheorghiu a efectuat şi prima vizită oficială în afara ţării, la Stuttgart, unde a discutat cu oficiali şi companii germane despre digitalizare, investiţii şi cooperare economică. „Mesajul lor este clar: investiţiile crescute au nevoie de predictibilitate şi eficienţă în relaţia cu statul român”, a mai spus Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că a evitat comunicările publice până acum pentru a se concentra pe înţelegerea sistemului şi pe construirea unei strategii reale. „Voi rămâne transparentă în legătură cu activitatea mea, dar nu voi face nici promisiuni goale şi nici declaraţii sforăitoare. Implementarea reformelor impune colaborare, răbdare şi încredere”, a conchis Oana Gheorghiu.

