Bolojan: Cei care au generat criza în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă

Bolojan: Cei care au generat criza în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundăIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că peste 50.000 de litri deapă potabilă îmbuteliată, provenind din rezervele de stat, vor ajunge duminică seară în localitățile afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița. Șeful Guvernului a transmis, pe Facebook, că distribuirea va fi urmată luni, în prima parte a zilei, de livrarea a încă 150.000 de litri.

Potrivit lui Bolojan, distribuția apei va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență. Guvernul va suplimenta cantitățile în zilele următoare, până la restabilirea completă a alimentării cu apă. Premierul a mai precizat că, după reluarea cât mai urgentă a furnizării apei, cei care au generat criza în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru problemele create.

CNSU a aprobat măsuri urgente

Paltinu

Sursa foto: Facebook/Ministerul Mediului

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat distribuirea apei din rezervele de stat pentru localitățile afectate și a dispus luarea unor măsuri urgente pentru sprijinirea populației din Prahova și Dâmbovița.

"Măsura vine ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum și de turbiditatea ridicată cauzată de fenomenele hidrologice. Aceste condiții au condus la întreruperea alimentării cu apă potabilă în 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița, afectând peste 107.000 de locuitori", a transmis CNSU.

Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți
Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți
Autostrada care schimbă România: Imagini spectaculoase din tunelul Momaia
Autostrada care schimbă România: Imagini spectaculoase din tunelul Momaia

Transportul și distribuția apei

Transportul apei potabile va fi realizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Distribuirea către populație va fi asigurată de autoritățile locale, sprijinite de inspectoratele județene pentru situații de urgență.

Încărcarea apei în mijloacele de transport a început duminică seară, iar livrarea către cele 14 localități afectate va avea loc în aceeași seară.

