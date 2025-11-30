Trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița. Turbiditatea apei Barajului Paltinu a blocat Stația de Tratare

Zeci de mii de locuitori din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila. Apele Române estimează că alimentarea nu poate fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, iar autoritățile din Câmpina au închis școlile și grădinițele pe 2 decembrie și distribuie apă cu cisterne și containere în oraș.

Furnizarea apei potabile ar putea fi reluată în 3 decembrie, dacă precipitațiile se opresc și parametrii apei revin în limite normale. Până atunci, autoritățile au luat măsuri pentru asigurarea apei populației.

Comitetul pentru Situații de Urgență a dispus distribuirea apei menajere cu cisternele primăriei și amplasarea de containere cu apă potabilă în oraș. Măsurile includ și asigurarea apei pentru instituțiile esențiale din municipiu, precum spitalul și centrele sociale.

Școlile, grădinițele și liceele din Câmpina își vor suspenda cursurile pe 2 decembrie, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației, potrivit hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Exploatare Sistem Zonal Prahova a anunțat că, începând cu 3:00 duminică, tratarea apei în Stația Voila a fost oprită din cauza turbidității crescute. Alimentarea cu apă va fi asigurată parțial pe firul 2 Movila Vulpii – Brazi, la un debit redus la maximum 50%.

Exploatare Sistem Zonal Prahova a anunțat că situația hidrometeorologică limitează capacitatea de asigurare a debitului redus și există riscul de a nu mai putea fi furnizat nici acest volum de apă.

Societatea a precizat că, deși nu este responsabilă de situația existentă, rămâne angajată să lucreze împreună cu factorii implicați pentru remedierea acesteia. „ Deși Exploatare Sistem Zonal nu este responsabilă de situația existentă, societatea rămâne angajată să lucreze împreună cu toți factorii implicați pentru remedierea situației”, a transmis societatea.