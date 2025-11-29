Social

Turbiditate ridicată la Barajul Paltinu. Mai multe localități din Prahova au rămas fără apă

Turbiditate ridicată la Barajul Paltinu. Mai multe localități din Prahova au rămas fără apăRobinet. Sursa foto: Pixabay
Aproximativ 12 localități, inclusiv municipiul Câmpina și două orașe, au rămas fără apă de aproximativ 20 de ore, din cauza nivelului ridicat de turbiditate în Barajul Paltin, a anunțat operatorul Hidro Prahova într-o postare pe Facebook.

Furnizarea apei, oprită din cauza turbidității ridicate în mai multe localități din Prahova

Cauza oprirei furnizării apei este determinată de turbiditatea ridicată a apei din Barajul Paltinu, care împiedică producerea apei potabile conform cerinţelor OG 7/2023, potrivit unei informări postate pe pagina de Facebook a operatorului Hidro Prahova.

"Oprirea este determinată exclusiv de turbiditatea foarte ridicată a apei furnizate din Barajul Paltinu către Staţia de Tratare a Apei Voila gestionată de ESZ, situaţie care nu permite producerea apei potabile conform cerinţelor OG 7/2023",  a precizat Hidro Prahova.

Operatorul precizează că situaţia este legată exclusiv de problemele sursei de apă administrate de Apele Române şi Hidroelectrica.

Apa potabilă este afectată de condițiile Barajului Paltinu

Hidro Prahova SA a clarificat că oprirea furnizării apei în cele 12 localităţi deservite de Staţia de Tratare Voila nu are legătură cu sistemele proprii, ci exclusiv cu problemele sursei de apă administrate de Apele Române şi Hidroelectrica.

Barajul Paltinu

Barajul Paltinu / sursa foto: dreamstime.com

Hidroelectrica a fost nevoită să oprească instalaţiile din cauza nivelului crescut al apei şi a cantităţii mari de aluviuni, care au provocat o suprasarcină şi supraîncălzire a echipamentelor. Compania Hidroelectrica a precizat că golirea de fund a Barajului Paltinu nu este posibilă din cauza nivelului crescut al apei.

Intervenții la Barajul Paltinu pentru asigurarea debitului

Echipele Apele Române – SGU și Hidroelectrica se află pe teren pentru a urmări identificarea unei soluții care să permită menținerea unui debit minim de aproximativ 1 m³/s, necesar reluării alimentării localităților afectate.

Hidro Prahova SA, operator al rețelelor de transport și distribuție a apei, fără atribuții asupra sursei, a precizat că nu intervenit în zona Barajului Paltinu. Oprirea apei din 28 noiembrie 2025 provine de la instituțiile care administrează sursa, responsabilitățile acestora incluzând operarea barajului, manevrele hidrotehnice și calitatea apei înainte de tratare.

 

 

