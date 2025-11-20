Barajul Vidraru se golește. Patru localități au rămas fără apă potabilă

O nouă problemă majoră afectează alimentarea cu apă în Curtea de Argeș și în trei comune din apropiere, după ce nivelul extrem de ridicat al turbidității a depășit capacitatea stației locale de tratare. Situația a apărut în urma unui exercițiu de golire controlată a apei din Barajul Vidraru, operațiune care a tulburat puternic resursele din canalul Oești, potrivit anunțului făcut de Societatea Aquaterm SA .

Societatea Aquaterm SA a informat, luni, că rețeaua de distribuție a municipiului Curtea de Argeș, precum și a comunelor Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, nu poate furniza apă potabilă din cauza nivelului foarte ridicat de impurități. Conform companiei, tulburarea apei rămâne la un nivel ce nu permite filtrarea ei corespunzătoare.

„Turbiditatea apei brute din canalul CHE Oeşti este în continuare foarte ridicată. În aceste condiţii nu se poate ajunge la o turbiditate normală a apei pentru ca aceasta să poată fi utilizată pentru băut. Situaţia se va menţine aşa cel puţin până în data de 24.11.2025, ora 20:00 (...). Apa este tratată şi poate fi consumată în scopuri igienico-sanitare”, se arată în informare.

Autoritățile precizează că apa este trecută prin procesul standard de tratare, însă valorile turbidității depășesc în continuare capacitățile tehnice ale stației de la Cerbureni, ceea ce face imposibilă furnizarea apei potabile către populație pentru cel puțin încă o săptămână.

O altă operațiune de deversare controlată a fost programată și în data de 19 noiembrie, în lacul de acumulare Vidraru. Aceasta a determinat o nouă creștere a turbidității apei din canalul Oești, cel puțin pentru câteva zile, ceea ce va împiedica revenirea rapidă la parametri normali.

Compania Aquaterm a reamintit că primul exercițiu de acest fel s-a desfășurat pe 29 octombrie, când au fost eliberate treptat volume diferite de apă, cu debite crescătoare, pentru testarea capacității râului Argeș de a prelua cantitățile evacuate în condiții de siguranță. Atunci s-au produs primele probleme majore, odată cu colmatarea filtrelor stației de tratare.

Societatea Aquaterm a semnalat încă din 10 noiembrie că turbiditatea apei brute din canalul Oești depășea cu mult limitele pentru care stația de tratare de la Cerbureni a fost proiectată. Filtrele s-au colmatat rapid, iar personalul tehnic nu a mai putut asigura curățarea lor în timpul funcționării, fără a compromite întregul proces de tratare.

Ca urmare, furnizarea apei a fost oprită pe 12 noiembrie, timp de 24 de ore, pentru o intervenție tehnică menită să elimine depunerile. Totuși, operațiunea nu a produs rezultatele scontate, iar apa distribuită populației a rămas neconformă.

„În urma analizelor efectuate de DSP Argeş, apa furnizată în municipiu nu mai respectă toţi parametrii de potabilitate prevăzuţi de legislaţie. Au fost constatate depăşiri ale valorilor admise pentru fier, clor rezidual liber şi turbiditate”, se preciza într-o informare transmisă de Aquaterm SA.

Locuitorilor li s-a recomandat să folosească apa exclusiv pentru spălat, menaj și igienă, nu pentru consum, gătit sau prepararea hranei copiilor.

Hidroelectrica a început, pe 1 august, prima etapă a golirii controlate a acumulării Vidraru, proces necesar pentru derularea lucrărilor de retehnologizare cuprinse în proiectul „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”. Perioada estimată pentru finalizarea etapelor de golire este 28 februarie 2026, în funcție de evoluția tehnică și a condițiilor hidrologice.

Compania a precizat că operațiunea este esențială pentru a permite accesul la echipamentele care urmează să fie înlocuite sau modernizate, în cadrul uneia dintre cele mai ample investiții din portofoliul său.

Contractul pentru retehnologizare, în valoare de 188,382 milioane de euro, fără TVA, a fost semnat în iulie 2024 și face parte din strategia mai largă de modernizare a infrastructurii hidroenergetice a României.

Potrivit Hidroelectrica, aceste lucrări sunt obligatorii pentru menținerea în siguranță a barajului și pentru creșterea eficienței energetice pe termen lung, însă procesele de golire controlată determină inevitabil creșteri temporare ale turbidității, afectând captările de apă din aval.