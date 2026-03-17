International

Poluare după un atac rusesc în Ucraina. Un oraș din Republica Moldova a rămas fără apă potabilă

Comentează știrea
Râul Nistru. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Un atac rusesc asupra unei centrale hidroelectrice din sudul Ucrainei a dus la o scurgere de petrol care a contaminat reţelele de apă din Republica Moldova, determinând întreruperea completă a alimentării cu apă în al doilea oraş ca mărime al ţării, a anunţat Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

Reţele de apă din Republica Moldova afectate în mai multe localităţi

Autorităţile de la Chişinău indică faptul că incidentul a avut consecinţe directe asupra râului Nistru, considerat sursa principală de apă pentru mai multe zone. Potrivit informaţiilor transmise, poluarea a dus la oprirea furnizării apei în municipiul Bălţi, oraş cu aproximativ 90.000 de locuitori, dar şi în alte trei localităţi.

Ministerul Mediului a anunţat că măsura va rămâne în vigoare cel puţin 12 ore în cursul zilei de marţi, până la evaluarea completă a situaţiei şi reducerea riscurilor pentru populaţie.

Maia Sandu acuză Rusia pentru incident

Preşedinta Maia Sandu consideră că Rusia este responsabilă pentru poluarea produsă, în contextul atacului asupra hidrocentralei Novodnistrovsk din 7 martie.

„Am declarat alertă de mediu și luăm măsuri pentru a ne proteja populația”, a declarat Sandu într-o postare pe rețelele de socializare, referindu-se la atacul din 7 martie asupra hidrocentralei Novodnistrovsk. „Rusia poartă întreaga responsabilitate”.

Liderul de la Chişinău a criticat în repetate rânduri invazia declanşată de Moscova în Ucraina în 2022 şi a acuzat Rusia că încearcă să destabilizeze guvernul moldovean, în timp ce partea rusă respinge aceste acuzaţii şi susţine că autorităţile moldovene încurajează rusofobia.

Maia Sandu. Sursă foto: Facebook

Reacţia Uniunii Europene

Uniunea Europeană, care a oferit sprijin financiar semnificativ Republicii Moldova în ultimii ani, şi-a exprimat disponibilitatea de a interveni pentru gestionarea efectelor poluării.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a transmis că situaţia evidenţiază impactul extins al războiului din Ucraina asupra statelor din regiune.

„Acest lucru ne reamintește că războiul Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei”, a scris ea pe X. „Suntem solidari cu Republica Moldova”.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Ucraina, Georgescu și Zelenski 3
Ucraina, Georgescu și Zelenski 3
Ucraina, Georgescu și Zelenski 4
Ucraina, Georgescu și Zelenski 4
Ucraina, Georgescu și Zelenski 7
Ucraina, Georgescu și Zelenski 7

Proiecte speciale