UE intervine după poluarea Nistrului. Imagini din satelit pentru monitorizarea scurgerilor de petrol. Foto

Republica Moldova. Uniunea Europeană a activat mecanisme speciale de intervenție pentru a sprijini Republica Moldova în gestionarea crizei provocate de poluarea fluviului Nistru cu produse petroliere, apărută în urma unui atac asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Centrul de Coordonare a Urgenței al Uniunii Europene (ERCC) a activat serviciul de imagistică satelitară al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA), pentru a ajuta autoritățile moldovene să detecteze și să monitorizeze scurgerile de petrol din Nistru. Anunțul a fost făcut într-un comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău.

Potrivit instituției, primele imagini satelitare urmează să fie furnizate autorităților moldovene în cel mai scurt timp. Acestea vor permite o evaluare mai clară a extinderii poluării și vor ajuta la coordonarea intervențiilor pe teren.

Sprijinul european a fost mobilizat după ce Republica Moldova a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, vineri, 13 martie, în contextul contaminării Nistrului cu produse petroliere. Potrivit Delegației UE la Chișinău, intervenția are scopul de a ajuta autoritățile moldovene să gestioneze mai eficient situația de urgență.

Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova în gestionarea consecințelor poluării fluviului Nistru.

Anunțul a fost făcut luni, 16 martie, de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos.

„Atacul Rusiei asupra centralei hidroelectrice de la Novodnestrovsk din Ucraina a poluat fluviul Nistru, o sursă vitală de apă potabilă pentru majoritatea cetățenilor din Republica Moldova. Acest lucru nu reamintește că războiul Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei. Suntem solidari cu Republica Moldova”, a scris Marta Kos pe platforma X.

Potrivit oficialei europene, împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, Comisia „este pregătită să ofere asistență prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE”.

Autoritățile din Republica Moldova, cu sprijinul partenerilor regionali, au început instalarea unor baraje speciale pentru a limita extinderea produselor petroliere în fluviul Nistru.

Echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, împreună cu specialiști ai Administrației Naționale „Apele Române”, veniți de la Iași, au instalat baraje absorbante cu o lungime totală de aproximativ 200 de metri pe fluviu, în apropiere de localitatea Coșnița.

Aceste baraje sunt transportate în segmente și sunt îmbinate între ele cu ajutorul unor cârlige metalice. Ele sunt concepute pentru o singură utilizare și au rolul de a absorbi substanțele petroliere din apă, funcționând aproape ca un magnet pentru acestea.

Potrivit autorităților, scurgerile de produse petroliere s-au extins de-a lungul Nistrului până în zona satului Arionești din raionul Dondușeni, situat la aproximativ 200 de kilometri de Chișinău.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că volumul produselor petroliere ajunse în Nistru ar putea fi mult mai mare decât estimările anunțate inițial de autoritățile ucrainene.

„Ultima informație oficială venită din partea părții ucrainene vorbea despre aproximativ 1.5 tone de produse petroliere. Totuși, din discuțiile cu specialiști din Republica Moldova și România estimăm că volumul ar putea fi mult mai mare, chiar de zeci de ori mai mare”, a declarat ministrul.

Oficialul a explicat că situația este complicată și din cauza debitului mare al fluviului, care face dificilă izolarea completă a poluanților.

„Substanța se poate dilua, se pot întâmpla și anumite scurgeri, pentru că nu există nicio metodă în lume care să asigure o protecție sută la sută. Este o criză fără precedent în partea de Est a Europei, pentru că o asemenea cantitate de substanță pe un fluviu atât de mare, care se revarsă cu un debit de 100 de tone pe secundă, este o misiune foarte dificilă și necesită efort din partea autorităților”, a subliniat ministrul.

Autoritățile colectează probe de apă la fiecare șase ore, deoarece nivelul poluării poate varia rapid din cauza curenților puternici ai fluviului.

Echipele de intervenție continuă instalarea barajelor absorbante pe mai multe sectoare ale Nistrului pentru a limita răspândirea poluanților. În paralel, autoritățile au securizat stațiile de captare a apei pentru a preveni pătrunderea substanțelor petroliere în sistemele de alimentare cu apă potabilă.

Potrivit ministrului Mediului, chiar dacă partea ucraineană a informat că sursa de poluare a fost stopată, autoritățile moldovene continuă monitorizarea strictă a situației.

„Partea ucraineană ne-a asigurată că această sursă de poluare este închisă, dar nu suntem obligați să monitorizăm și să ne asigurăm că acest lucru nu se mai întâmplă, că Nistrul este într-o stare curată și analizele arată bine, înainte să ofere acces pentru aprovizionare cu apă”, a declarat Gheorghe Hajder.

Ministrul a precizat că restricțiile privind utilizarea apei vor rămâne în vigoare în anumite localități din nordul țării atât timp cât există indicii privind prezența produselor petroliere în apă.

„Aceste substanțe sunt în cantități mai mici, ceea ce se reflectă și în analizele noastre. Avem o tendință ușor pozitivă și această tendință se va păstra, cred că în continuare sau zile vom veni cu noi recomandări suplimentare pentru locuitorii din nordul Republicii Moldova”, a declarat Hajder.

Oficialii nu exclud riscul ca substanțele petroliere să ajungă și în sistemele de captare a apei pentru capitală, motiv pentru care au fost instalate noi filtre și baraje de protecție.

„Astăzi, am instalat la Coșnița încă două baraje absorbante. Se lucrează și la nord. Celelalte filtre sunt funcționale. Ceea ce facem astăzi sunt măsuri preventive, astfel încât această substanță să nu ajungă în zona municipiului Chișinău”, a declarat ministrul Mediului.

Totodată, a fost emis un ordin prin care operatorii de apă-canal și autoritățile publice locale trebuie să inventarieze toate sondele și sursele alternative de apă.

„Astfel să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice eventualitate”, a subliniat oficialul.

În același timp, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dat asigurări că apa furnizată populației este sigură pentru consum.

Declarația a fost făcută după o vizită efectuată luni, 16 martie, la Stația de Captare a apei de la Vadul lui Vodă.

„În urma analizelor zilnice efectuate, calitatea apei este bună pentru consum. Respectiv, poate fi utilizată în siguranță”, a declarat edilul.

Potrivit lui Ion Ceban, stația de la Vadul lui Vodă captează și pompează zilnic aproximativ 179.000 de metri cubi de apă din Nistru.

„Circa 26.000 de metri cubi sunt tratați aici pentru anumite localități din raza municipiului. Celelalte volume sunt tratate la stația din municipiul Chișinău și ajung pe țevi către clienții din Chișinău și, respectiv, pentru toată zona, inclusiv, în caz de necesitate, pentru Ialoveni și pentru Strășeni”, a precizat primarul.

În paralel cu intervențiile autorităților moldovene, România a trimis în Republica Moldova al treilea convoi cu materiale de intervenție pentru combaterea poluării.

Ministra Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a subliniat că această criză de mediu este o consecință directă a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

„Am văzut atacul nejustificat al Rusiei asupra unei centrale electrice din Ucraina, care a generat o criză de mediu pe râul Nistru, în Republica Moldova. Vreau să felicit Guvernul Republicii Moldova pentru reacția rapidă. De asemenea, acesta este unul dintre momentele în care putem oferi ajutor prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Este, totodată, un moment în care dorim să mulțumim echipei Mecanismului European de Protecție Civilă pentru cum am coordonat prin acest mecanism în ultimele zile”, a subliniat oficiala.

Primele pete uleioase au fost observate pe râul Nistru pe 10 martie. De atunci, autoritățile au instalat baraje și filtre în mai multe locații pentru a limita extinderea poluării.

Inițial, autoritățile de la Kiev estimau că aproximativ 1,5 tone de produse petroliere au ajuns în râu. Totuși, potrivit estimărilor specialiștilor moldoveni, cantitatea ar putea fi mult mai mare.

În acest context, Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru începând cu 16 martie, după ce în apă au fost depistate substanțe petroliere provenite dintr-un atac asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Autoritățile continuă intervențiile și monitorizarea permanentă a situației pentru a limita impactul asupra mediului și pentru a proteja sursele de apă potabilă ale populației.