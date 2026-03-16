România trimite al treilea transport de echipamente pentru intervenția pe Nistru, după poluarea cu produse petroliere

Republica Moldova. România continuă să acorde sprijin Republicii Moldova pentru gestionarea incidentului de poluare produs pe fluviul Nistru, după ce pe cursul apei au ajuns substanțe petroliere provenite din amonte. Astăzi a sosit cel de-al treilea transport de echipamente și materiale de intervenție, în timp ce specialiști români participă deja la operațiunile de limitare și colectare a substanțelor poluante de pe suprafața apei.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, ajutorul oferit de România include 200 de metri de pânză hesiană, 600 de kilograme de material absorbant, 2.000 de metri de rulou absorbant, 30 de metri de capcane petroliere și 112 metri de baraj absorbant.

Asistența a fost acordată în urma solicitării formulate de Ministerul Mediului al Republicii Moldova, după o analiză realizată de Administrația Națională „Apele Române”, cu implicarea Departamentului pentru Situații de Urgență din România.

Pentru intervenție, o echipă specializată a fost trimisă în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile locale în limitarea efectelor poluării și în colectarea substanțelor petroliere de la suprafața apei. Misiunea este coordonată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al României, instituție care asigură și transportul echipamentelor necesare.

Operațiunea este realizată prin cooperarea dintre Ministerul Mediului din România și Ministerul Afacerilor Interne din România, prin structurile specializate ale acestora, scopul fiind sprijinirea autorităților moldovene în reducerea impactului asupra mediului.

Autoritățile române au precizat că sprijinul ar putea fi suplimentat în funcție de necesitățile identificate la fața locului.

Incidentul de poluare a fost provocat după ce petrolul ar fi ajuns în apele Nistrului în urma bombardamentelor rusești asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Situația ar putea afecta alimentarea cu apă a Republicii Moldova.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președinta Maia Sandu a declarat că responsabilitatea pentru această situație aparține Federației Ruse.

„Atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk a deversat petrol în râul Nistru, amenințând alimentarea cu apă a Moldovei. Am declarat alertă ecologică și acționăm pentru a ne proteja poporul. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a scris Maia Sandu, în seara zilei de 15 martie, pe platforma X.

Contaminarea râului Nistru cu substanțe petroliere s-a produs după atacul asupra infrastructurii energetice din Ucraina, iar poluantul s-a deplasat pe cursul apei spre teritoriul Republicii Moldova.

În aceste condiții, instituțiile de la Chișinău au mobilizat echipele de intervenție și au inițiat măsuri pentru monitorizarea și limitarea poluării. Printre acestea se numără instalarea de filtre și bariere speciale menite să capteze substanțele petroliere înainte ca acestea să se răspândească pe o porțiune mai mare a râului.

Ministerul Mediului a subliniat că sprijinul oferit de România reprezintă un element important în gestionarea situației, intervenția fiind realizată prin cooperare directă între instituțiile responsabile din cele două state.

Autoritățile au dat asigurări că monitorizarea continuă permanent, iar informațiile privind evoluția situației vor fi comunicate periodic.

După poluarea râului Nistru cu produse petroliere, situația aprovizionării cu apă diferă între cele două mari municipii ale țării, Chișinău și Bălți.

În nordul Republicii Moldova, locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă la robinete, după ce autoritățile au decis să suspende furnizarea ca măsură de precauție. Întreprinderea Acva Nord a sistat livrarea apei prin apeductul Soroca–Bălți, principala sursă de alimentare a orașului.

Locuitorii au fost anunțați că vor rămâne fără apă cel puțin 48 de ore. În aceste condiții, întreprinderea Apă-Canal Bălți a precizat că poate utiliza doar două sonde pentru pomparea apei, din totalul de 67 aflate în gestiune.

La Chișinău, situația este mai stabilă. Analizele efectuate de laboratoare arată că apa rămâne potabilă, iar alimentarea continuă pentru populație.

„În zona de captare a noastră, toate probele, a opta zi sunt în normă. Am decis ca începând cu ziua de luni, ședința CSE să se desfășoare zilnic, iar la ședință să invităm online și Ministerul Mediului, Apele Moldovei să informeze Chișinăul oficial. Vă vom informa zilnic despre orice tentativă de risc și sperăm ca această comunicare să existe la nivel național”, a menționat primarul capitalei, Ion Ceban.

În prezent, întreprinderea Apă-Canal Chișinău asigură alimentarea cu apă pentru aproximativ un milion de cetățeni.

În contextul poluării, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile, începând cu data de 16 martie.

Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a Cabinetului de miniștri, autoritățile precizând că măsura are caracter preventiv și urmărește mobilizarea rapidă a resurselor instituțiilor statului pentru limitarea impactului asupra mediului și prevenirea eventualelor riscuri pentru sănătatea populației.

Autoritățile susțin că intervențiile vor continua în următoarele zile, iar situația de pe Nistru va fi monitorizată permanent pentru a preveni extinderea poluării și eventualele consecințe asupra alimentării cu apă a populației.