Alertă de mediu în 12 raioane și trei municipii, inclusiv Chișinău. Poluarea cu produse petroliere din Nistru pune autoritățile în gardă

Decizia a fost aprobată duminică, 15 martie, în cadrul unei ședințe extraordinare a Cabinetului de miniștri, autoritățile precizând că măsura are caracter preventiv și urmărește mobilizarea rapidă a resurselor și consolidarea intervențiilor instituțiilor statului pentru limitarea impactului asupra mediului și prevenirea riscurilor pentru sănătatea populației.

Starea de alertă a fost instituită în unitățile administrativ-teritoriale situate în bazinul râului Nistru, mai exact în raioanele Drochia, Soroca, municipiul Bălți, Sângerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, municipiul Chișinău, Criuleni, Anenii Noi și Tighina.

De asemenea, sunt incluse unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, precum și parțial raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Râșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hâncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că decizia a fost luată după monitorizarea situației din ultimele zile și după lucrările de protecție deja efectuate în zonele afectate.

„Cu regret, unda de poluare cu produse petroliere continuă să se deplaseze pe cursul râului, iar în unele sectoare de pe Nistru din nordul țării nivelul contaminanților depășește limitele admisibile”, a spus premierul.

Șeful Executivului a subliniat că instituirea stării de alertă va permite mobilizarea mai rapidă a resurselor și o coordonare mai eficientă a intervențiilor.

„Prin instituirea stării de alertă de mediu, vom putea mobiliza mai rapid resurse suplimentare și consolida intervenția instituțiilor statului pentru a limita impactul asupra mediului și pentru a preveni orice risc la adresa sănătății populației”, a afirmat Alexandru Munteanu.

Potrivit acestuia, echipele din teren continuă monitorizarea permanentă a situației și intervențiile în zonele afectate, iar autoritățile vor informa constant populația despre evoluția fenomenului.

Decizia Guvernului de a declara stare de alertă de mediu se bazează pe analiza indicatorilor de risc realizată de instituțiile responsabile și pe solicitările Ministerul Mediului al Republicii Moldova și ale Agenția Națională pentru Sănătate Publică, a declarat directorul Centrul Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.

De la depistarea scurgerii de substanțe poluante, autoritățile au activat mecanismele de monitorizare permanentă și au instalat baraje antipoluare și materiale absorbante în punctele critice ale râului, iar probele de apă sunt prelevate de două ori pe zi.

„Apa pe Nistru este curgătoare, iar substanțele poluante nu apar într-un singur punct, fiind transportate pe cursul apei. Din acest motiv, concentrațiile detectate diferă de la o oră la alta și de la un sector al râului la altul”, a explicat Serghei Diaconu.

El a precizat că există indicii că unda de poluare continuă să se deplaseze în aval, iar în zonele Naslavcea și Soroca au fost înregistrate depășiri ale valorilor admise pentru produse petroliere și hidrocarburi aromatice.

„Chiar dacă în unele puncte valorile pot reveni temporar în limitele acceptabile, substanța continuă să vină în valuri, ceea ce face dificilă anticiparea exactă a evoluției”, a menționat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, la ședința Guvernului.

Oficialul a subliniat că declararea stării de alertă nu indică o situație critică, ci reprezintă un mecanism juridic care permite intervenții mai rapide și coordonate.

„Starea de alertă nu înseamnă că situația a devenit critică, ci că instituim din timp un mecanism juridic care permite tuturor să participăm pentru a diminua impactul și a preveni agravarea acestuia”, a declarat Serghei Diaconu.

Regimul instituit permite intensificarea intervențiilor tehnice, instalarea de baraje antipoluare suplimentare, precum și instituirea unor restricții temporare privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise.

Totodată, autoritățile vor putea mobiliza rapid resurse suplimentare, inclusiv bunuri din rezervele de stat și sprijin internațional.

„Instituirea stării de alertă este o măsură preventivă, care ne permite să acționăm rapid și coordonat pentru a proteja sănătatea populației, mediul și infrastructura de alimentare cu apă”, a mai spus Serghei Diaconu.

Hotărârea a fost susținută unanim de membrii Guvernului.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că poluarea cu produse petroliere a râului Nistru este o consecință directă a războiului din regiune.

„Ceea ce vedem astăzi nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului la granița noastră. Agresiunea Rusiei ne lovește tot mai tare, de la dronele care survolează spațiul nostru aerian, până la poluarea resurselor noastre vitale. Vinovatul exclusiv pentru această poluare este Federația Rusă”, a subliniat ministrul.

Potrivit ministrului Mediului, substanța poluantă a ajuns în Nistru în urma distrugerii infrastructurii din Ucraina.

„Atacul a avut loc pe 7 martie, iar primele substanțe au fost depistate abia pe 10 martie. Imediat, laboratorul de referință al Agenției de Mediu a mers la fața locului pentru a prelua probe, astfel încât să ne asigurăm că nu prezintă niciun pericol pentru cetățeni”, a precizat oficialul.

Primul filtru a fost montat pe 11 martie, în zona localității Cureșnița din raionul Soroca.

„Împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova, am instalat primul filtru pe Nistru, în zona Cureșnița, pentru a împiedica deplasarea substanței către stația de captare care aprovizionează Soroca, Sângerei, Bălți și o parte din satele din raionul Florești”, a explicat ministrul.

În total, până în prezent au fost instalate cinci sisteme de protecție pe cursul râului, urmând să fie instalat și al șaselea baraj.

„Până la această etapă, au fost instalate cinci filtre de protecție, iar specialiștii lucrează la instalarea altor baraje absorbante la stația de captare care alimentează municipiul Chișinău”, a spus Hajder.

În contextul riscului de contaminare a apei, Guvernul a decis sistarea temporară a captării apei potabile în anumite zone, inclusiv la stația Cosăuți, care alimentează mai multe raioane din nordul țării.

De asemenea, au fost impuse restricții privind utilizarea apei din Nistru pentru localitățile situate între Rezina și Dubăsari.

„Având în vedere că substanța de poluare continuă să fie prezentă în Nistru și nu cunoaștem cât va mai dura, am instituit starea de alertă de mediu pentru bazinul râului Nistru pentru 15 zile, pentru a putea adapta măsuri suplimentare”, a subliniat ministrul.

Întreprinderea municipală Apă-Canal Chișinău a instalat două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă.

„SA „Apă-Canal Chișinău” informează că, în contextul situației create pe râul Nistru și în scopul prevenirii unei eventuale situații critice în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, au fost instalate două baraje de protecție pe cursul apei.”

„Este vorba despre un baraj cu lungimea de 50 de metri și altul de 60 de metri, menite să oprească eventualele pete de petrol sau alte impurități care ar putea ajunge în zona de captare a apei.”

„Totodată, specialiștii întreprinderii prelevează probe de apă din oră în oră și monitorizează situația în regim non-stop, pentru a asigura controlul permanent al calității apei.”

„La această etapă, potrivit datelor disponibile, nu există riscuri pentru alimentarea municipiului Chișinău cu apă potabilă”, precizează compania.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova intervine, împreună cu autoritățile competente din Republica Moldova și cu o echipă de specialitate din România, pentru gestionarea consecințelor scurgerii de substanță de origine petrolieră în râul Nistru.

Intervențiile au loc în special în raioanele Ocnița și Soroca, unde au fost instalate baraje de absorbție, iar echipele operative acționează pentru dispersarea materialului absorbant, în vederea limitării poluării.

Potrivit IGSU, instituția „acționează alături de autoritățile competente în acordarea sprijinului necesar în gestionarea consecințelor poluării apei râului Nistru”.

Astfel, „pe zilelor de 14 -15 martie 2026 angaja IGSU din Republica Moldova alături de autoritățile competente și colegii români au efectuate acțiuni de dispersare a materialului absorbant în zonele barajelor instalate”.

În sprijinul autorităților din Republica Moldova a fost mobilizată și o echipă de intervenție din România, care a ajuns pe 14 martie în tabăra de câmp amplasată în apropierea satului Cureșnița, raionul Soroca.

Asistența este acordată prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Conform IGSU, „în tabăra de câmp amplasată în apropierea satului Cureșnița, raionul Soroca, a sosit o echipă de intervenție din România”.

Echipa este formată din zece specialiști,

cinci reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România și cinci ai Administrația Națională Apele Române.

De asemenea, la fața locului au fost aduse două autocamioane cu bunuri și utilaje destinate lucrărilor de intervenție și lichidare a consecințelor poluării.

Autoritățile au instalat mai multe baraje de absorbție pe sectoare ale râului Nistru din raioanele Ocnița și Soroca, iar echipele operative continuă acțiunile de dispersare a materialelor absorbante pentru limitarea extinderii poluării.

Situația este monitorizată permanent de instituțiile responsabile.

„Situația în continuare este monitorizată (24/24) de către angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în comun cu angajații Ministerul Mediului și cu alte instituții competente din domeniu: Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, informează IGSU.

Totodată, instituția îndeamnă cetățenii să respecte indicațiile autorităților și să urmărească recomandările oficiale.

„IGSU îndeamnă populația să țină cont de mesajele autorităților și să urmărească recomandările și măsurile preventive pentru gestionarea poluării râului Nistru”, se arată în comunicatul instituției.