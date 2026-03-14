Poluare gravă pe Nistru. Apa este sistată în mai multe raioane din nord, iar autoritățile rămân în alertă după noi scurgeri de petrol

Republica Moldova. Autoritățile din Republica Moldova au extins măsurile de protecție după poluarea râului Nistru cu produse petroliere, incident care continuă să afecteze mai multe localități din nordul țării. Alimentarea cu apă a fost sistată temporar în mai multe raioane, iar pescuitul a fost interzis pe un sector al fluviului, potrivit deciziilor comunicate de Centrul Național de Management al Crizelor primarilor localităților riverane.

Măsurile au fost luate în contextul în care substanțele petroliere continuă să ajungă în Nistru, iar autoritățile nu pot confirma deocamdată dacă sursa poluării a fost complet oprită.

Începând cu data de 14 martie, autoritățile au decis sistarea temporară a alimentării cu apă în localitatea Naslavcea, precum și în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova.

Printre zonele afectate se numără raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei. Decizia a fost luată ca măsură de precauție, până la confirmarea oficială a calității apei din fluviu.

Autoritățile susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a preveni eventuale riscuri pentru sănătatea populației, în contextul în care poluarea cu produse petroliere continuă să afecteze cursul râului.

În funcție de evoluția situației, autoritățile nu exclud introducerea unor măsuri suplimentare și în alte zone. Potrivit informațiilor transmise administrațiilor locale, raioanele Camenca, Șoldănești, Rezina și Rîbnița ar putea fi afectate de restricții similare, dacă poluarea va continua să se deplaseze în aval pe cursul fluviului.

Autoritățile spun că primarii și operatorii de apă vor fi informați din timp în cazul în care există riscul sistării alimentării cu apă.

În paralel, autoritățile au decis interzicerea temporară a pescuitului sportiv și de agrement pe sectorul râului dintre Naslavcea și lacul de acumulare Dubăsari. Restricția este valabilă în perioada 13 martie – 1 aprilie 2026 și are drept scop protejarea ecosistemului afectat de substanțele petroliere.

Specialiștii avertizează că produsele petroliere pot afecta grav fauna acvatică și pot produce dezechilibre în ecosistemul râului.

În același timp, administrațiile publice locale și operatorii de apă din localitățile riverane au fost îndemnați să verifice stocurile de apă potabilă disponibile și să identifice surse alternative de aprovizionare acolo unde este necesar.

Prioritate în alimentarea cu apă vor avea instituțiile considerate critice, precum spitalele, școlile și serviciile sociale.

Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze pentru consum și prepararea alimentelor doar apă provenită din surse sigure, inclusiv apă îmbuteliată, și să evite folosirea apei din Nistru pentru băut sau gătit până la confirmarea oficială a calității acesteia.

Pentru a preveni pătrunderea poluanților în sistemele de alimentare cu apă, stația de captare a apei de la Cosăuți a fost protejată cu un baraj absorbant.

Informația a fost comunicată de Ministerul Mediului, care a precizat că această stație este una dintre cele mai importante surse de alimentare cu apă potabilă pentru nordul țării.

Stația de captare de la Cosăuți asigură alimentarea cu apă pentru raionul Soroca, Șoldănești, municipiul Bălți și mai multe localități din raionul Florești.

„Echipele de intervenție monitorizează constant situația și aplică măsuri de izolare a sursei de poluare de la captarea din fluviul Nistru. Suplimentar, se intervine periodic prin împrăștierea materialului absorbant specializat. Această procedură are rolul de a stoca și neutraliza poluantul la suprafață”, au precizat reprezentanții ministerului.

Situația rămâne incertă după ce autoritățile au anunțat că au fost înregistrate noi scurgeri de produse petroliere în apele Nistrului.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că incidentul a fost semnalat în seara zilei de vineri, iar instituțiile responsabile nu pot confirma încă dacă sursa poluării a fost complet oprită.

„Din păcate, ieri au fost înregistrate alte scurgeri. Nu cunoaștem dacă sursa încă este activă sau nu, de aceea trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate și orice scenariu care ar putea urma”, a spus ministrul în cadrul lansării Campania Națională de Împădurire „Generația Pădurii – Primăvara 2026”.

Potrivit ministrului, estimările inițiale privind cantitatea de produse petroliere ajunse în fluviu ar putea fi depășite.

„Inițial s-a vorbit despre aproximativ 1,5 tone de combustibil petrolier, dar estimările specialiștilor noștri arată că ar putea fi o cantitate mult mai mare”, a precizat oficialul.

Între timp, echipele de intervenție continuă instalarea echipamentelor pentru limitarea răspândirii poluanților în apele Nistrului. Autoritățile au anunțat că partenerii din România au trimis materiale absorbante și alte echipamente necesare pentru a ajuta la reducerea impactului asupra mediului și a surselor de apă.

Totodată, autoritățile din Republica Moldova au solicitat informații oficiale suplimentare din partea Ucraina pentru a afla cauzele exacte ale incidentului și amploarea scurgerilor de produse petroliere.

Alerta privind poluarea râului Nistru a fost declanșată pe 10 martie, după ce pe suprafața apei au fost observate pete uleioase în zona localităților Naslavcea și Otaci, din raionul Ocnița.

Potrivit unor date preliminare, aproximativ 1,5 tone de produse petroliere s-ar fi scurs în fluviu în urma unui atac cu drone rusești asupra hidrocentralei de la Hidrocentrala Novodnestrovsk.