Alertă pe Nistru. Autoritățile ridică nivelul de risc și avertizează asupra restricțiilor la apă în nordul țării

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că nivelul de risc a fost ridicat la cod galben, iar instituțiile responsabile monitorizează constant evoluția situației.

„Ridicăm gradul de risc la galben și, dacă va fi necesar, vom sista temporar aprovizionarea cu apă pentru localitățile din nordul Republicii Moldova”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Autoritățile susțin că probele de apă din râul Nistru sunt analizate în mod constant pentru a urmări evoluția poluării. Specialiștii colectează mostre la intervale de șase ore, iar în funcție de rezultatele obținute sunt stabilite măsurile care trebuie aplicate.

Potrivit Ministerului Mediului, aceste verificări permit instituțiilor responsabile să reacționeze rapid în cazul în care nivelul substanțelor poluante crește.

Pentru a limita extinderea poluării, echipele de intervenție au început instalarea unor filtre suplimentare și a unor bariere de captare în zona afectată.

Ministrul Mediului a explicat că printre metodele utilizate se numără și amplasarea baloților de paie, o tehnică folosită pentru absorbția substanțelor petroliere de la suprafața apei.

„Instalăm filtre suplimentare și punem baloți de paie. Am văzut că există o discuție în societate despre acești baloți de paie și vreau să vă comunic că este cea mai eficientă soluție de a stoca și a elimina aceste substanțe din Nistru”, a dat asigurări ministrul Mediului.

Autoritățile moldovene au anunțat că România acordă sprijin pentru gestionarea situației, inclusiv în procesul de instalare a unor filtre suplimentare menite să reducă impactul poluării.

În același timp, autoritățile ucrainene intervin dinspre celălalt mal al râului pentru a limita răspândirea substanțelor petroliere.

Alerta privind poluarea râului Nistru a fost declanșată în data de 10 martie, după ce pe suprafața apei au fost observate pete uleioase în apropierea localităților Naslavcea și Otaci, în raionul Ocnița.

În urma acestei situații, autoritățile au decis într-o primă etapă întreruperea temporară a alimentării cu apă în mai multe localități din nordul țării, ca măsură de precauție.

Potrivit fostului deputat Alexandru Cimbriciuc, substanțele nocive ar fi ajuns în Nistru în urma unui atac al Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnistrovsk, din Ucraina.

Pe 11 martie, locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă, după ce autoritățile au decis sistarea temporară a alimentării din motive de siguranță sanitară.

În aceeași zi, echipele de intervenție au ajuns la fața locului și au început instalarea filtrelor și a barierelor speciale pentru captarea substanțelor petroliere și pentru a preveni răspândirea poluării în aval.

Datele preliminare indică faptul că aproximativ 1,5 tone de produse petroliere s-ar fi scurs în râul Nistru. Poluarea ar fi fost provocată de un atac cu drone asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, situată pe teritoriul Ucrainei.

Specialiștii din domeniul sănătății au avertizat că substanțele petroliere pot avea efecte negative asupra mediului și asupra sănătății populației, în special dacă apa contaminată ajunge în sistemele de alimentare cu apă potabilă.

În pofida măsurilor întreprinse pentru a limita extinderea poluării, autoritățile afirmă că substanțele petroliere provenite din Ucraina continuă să ajungă în apele Nistrului.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a efectuat o vizită în teren, a declarat că situația în zona Naslavcea nu mai este la fel de favorabilă ca la începutul incidentului.

În acest context, autoritățile au recomandat populației din zonele afectate să consume apă îmbuteliată și să urmărească anunțurile oficiale privind evoluția situației.