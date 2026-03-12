Pericol pe Nistru: poluare cu produse petroliere din Ucraina ajunge în Republica Moldova. Premierul cere sistarea consumului de apă în nordul țării

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru, iar ultimele analize efectuate în zona localității Naslavcea indică un nivel ridicat de poluare. Potrivit șefului Guvernului, probele recente arată că apa din această zonă se încadrează în clasa a 5-a de calitate, ceea ce reprezintă un risc pentru alimentarea populației.

„Substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru. Din această cauză, cele mai recente probe prelevate în zona Naslavcea prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor (clasa 5). Am recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndemnăm cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale”, a transmis premierul.

În același timp, șeful Executivului a precizat că, deocamdată, analizele efectuate în aval de Naslavcea nu indică riscuri pentru sănătate, însă autoritățile rămân în alertă.

„Analizele în regiunea Soroca și în aval nu prezintă deocamdată riscuri pentru sănătate. Cu toate acestea, din cauza acumulării de substanță poluantă la Nord, la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, recomandăm să se facă rezerve de apă care să fie folosite în următoarele zile în funcție de evoluția situației”, a mai declarat Alexandru Munteanu.

Autoritățile au stabilit mai multe recomandări și restricții pentru populația din zonele aflate de-a lungul Nistrului, în funcție de nivelul de poluare identificat în probele de apă.

În zona Naslavcea, unde apa se încadrează în clasa a 5-a de calitate, autoritățile recomandă sistarea utilizării apei din Nistru pentru a preveni eventuale contaminări ale rețelelor de distribuție, conductelor și rezervoarelor.

În raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți, unde apa este încadrată în clasa a 3-a (nivel mediu), utilizarea apei din Nistru este permisă doar cu anumite restricții. Astfel, autoritățile recomandă interzicerea utilizării apei direct din Nistru pentru consum potabil, evitarea folosirii apei pentru adăparea animalelor, abținerea de la pescuit și evitarea utilizării apei pentru irigare.

În alte raioane situate în aval Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, municipiul Chișinău, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă, calitatea apei se încadrează în clasa 1, ceea ce înseamnă că apa se află în limite normale și poate fi utilizată fără restricții.

Totuși, autoritățile avertizează că densitatea poluantului poate varia în funcție de curenții apei și de adâncime, ceea ce face ca parametrii să se modifice rapid.

Autoritățile ucrainene au anunțat că scurgerea de produse petroliere în râul Nistru ar fi putut fi provocată de atacurile cu rachete și drone lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice. Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei a precizat că, potrivit datelor preliminare, incidentul s-ar fi produs în zona hidrocentralei de pe Nistru, în urma atacului cu rachete din 7 martie.

Avarierea infrastructurii energetice ar fi dus la deversarea unor uleiuri tehnice în râu.

Viceministra economiei, mediului și agriculturii a Ucrainei, Irina Ovcearenko, a calificat incidentul drept o nouă manifestare a agresiunii ecologice a Federației Ruse.

„Este o nouă manifestare a agresiunii ecologice a Federației Ruse, care creează o amenințare la adresa securității transfrontaliere a apelor și necesită o evaluare juridică internațională adecvată. Rusia confirmă încă o dată că este un stat terorist, care duce un război nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva mediului”, a declarat oficiala ucraineană.

Laboratoarele ucrainene au constatat depășiri ale concentrației de produse petroliere în apă. În zona satului Nahoreni indicatorul a ajuns la 0,127 mg/dm³, în condițiile în care norma admisă este de 0,05 mg/dm³, adică aproximativ de 2,5 ori peste limita permisă.

Autoritățile de mediu din Republica Moldova monitorizează permanent situația de pe Nistru, iar echipele de intervenție încearcă să limiteze răspândirea substanțelor petroliere.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ale agenției „Apele Moldovei” intervin în teren pentru a colecta substanțele poluante.

„În aceste momente, echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, de la Apele Moldovei, precum și alți colegi instalează acele bunuri pentru a colecta și a aduna acele substanțe toxice și a fi scoase din Nistru. Respectiv, se mai observă anumite pete în partea de nord a Republicii Moldova. De aceea, colegii lucrează, vor fi acolo atâta timp cât va fi necesar, inclusiv în timpul nopții. Indicația este foarte clară - că trebuie să protejăm atât alimentarea cu apă, cât și sănătatea celor care o utilizează”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, substanțele petroliere ar proveni, cel mai probabil, de la generatoare sau alte echipamente energetice avariate.

Pentru a limita extinderea poluării, autoritățile din Republica Moldova și Ucraina cooperează în teren.

Unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei urmează să instaleze bariere de tip boom și să utilizeze sorbenți pentru captarea și colectarea produselor petroliere.

În Republica Moldova au fost montate și filtre improvizate din baloturi de paie înfășurate în plasă, amplasate pe porțiunea de râu aflată sub controlul autorităților moldovenești.

Alerta privind poluarea Nistrului a fost declanșată pe 10 martie, după ce au fost observate pete de ulei în zona localităților Naslavcea și Otaci, din raionul Ocnița. Unda de poluare a ajuns ulterior până la Soroca, iar unele restricții au fost extinse și în municipiul Bălți.

Autoritățile subliniază că situația este monitorizată permanent, mai ales în contextul în care aproximativ 80% dintre cetățenii Republicii Moldova sunt alimentați cu apă din râul Nistru.