Râul Nistru poluat cu 1,5 tone de petrol. Bălți a rămas fără apă, Chișinăul pregătit de intervenție

Republica Moldova. Locuitorii municipiului Bălți au rămas din nou fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării ca măsură preventivă din motive de siguranță sanitară. Măsura a fost luată după ce o pată de produse petroliere a fost semnalată în apropierea stației de captare a apei din râul Nistru, utilizată de operatorul Aquanord.

Directorul Apă-Canal Bălți, Vitalie Ungureanu, a explicat că pata de petrol a ajuns până la stația de pompare, ceea ce a determinat oprirea procesului de captare încă de aseară.

„Asta înseamnă că pata a ajuns până la stația unde Aquanord captează apa și ei s-au deconectat de la ora 21:00. În acest moment, practic centrul orașului a rămas fără apă. Cartierul 8, Cartierul 6 și zona Dacia încă mai au apă”, a precizat Ungureanu.

Din cauza lipsei apei, mai multe instituții de învățământ au trecut la program redus, iar unele ore ar putea fi suspendate pentru a respecta normele sanitare. Autoritățile locale subliniază că decizia este strict preventivă, până când specialiștii vor verifica calitatea apei și vor elimina riscurile pentru sănătatea populației.

Între timp, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că autoritățile municipale au trimis o echipă în nordul țării pentru prelevarea de probe, după ce municipiul Bălți a sistat alimentarea cu apă. Edilul a menționat că nu există până acum informații oficiale privind extinderea poluării, dar că există semnale privind posibile perturbări ale alimentării și pentru capitală.

„Noi am trimis echipa astăzi la Nord ca să preia probele, pentru că guvernul tace. Probele oficiale și analizele privind calitatea apei și ceea ce se întâmplă acolo nu sunt clare”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a precizat că primele probe prelevate în Chișinău arată că apa din punctele actuale de captare este conformă și sigură pentru consum.

„Vom reveni pe zile și vă voi informa. Îmi pare foarte rău că trebuie să aflăm informații despre la televizor, în timp ce guvernează nu oferă date oficiale”, a mai spus edilul.

Între timp, Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a asigurat locuitorii capitalei că apa din Chișinău nu a fost contaminată și că autoritățile continuă monitorizarea situației.

„Este bine ca locuitorii din Bălți să fie precauți, dar la Chișinău nu a ajuns această apă. Ne vom asigura că le vom elimina de pe râu. Există informații neoficiale că mai vine o pată în nordul Moldovei, la Naslavcea, dar instalăm filtrul”, a declarat oficialul.

Potrivit Ministerului Mediului, poluarea ar fi fost provocată de scurgeri de produse petroliere estimate la aproximativ 1,5 tone. În urma unei ședințe operative la care au participat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu și Apele Moldovei, autoritățile au decis instalarea unui baraj special de captare în zona Cosăuți–Camenca pentru a colecta reziduurile petroliere.

„Am convenit ca în următoarele ore să fie instalat un filtru, un baraj de captare, pentru a putea aduna și colecta toate aceste deșeuri”, a precizat ministrul Hajder.

Rezultatele preliminare ale analizelor de apă sunt așteptate în cursul zilei, iar probele au fost prelevate încă din primele ore ale zilei precedente.

„Analizele preliminare, colectate încă de ieri, vor fi gata astăzi după-amiază și le vom comunica public”, a adăugat oficialul.

Mai multe pete de ulei au fost observate pe râul Nistru, în zona localităților Naslavcea și Otaci din raionul Ocnița, în după-amiaza zilei de marți, 10 martie. Instituția Publică „Administrația Națională Apele Moldovei” a intrat în contact cu autoritățile din Ucraina pentru a clarifica originea scurgerilor.

„O solicitare oficială de informații a fost transmisă părții ucrainene”, precizează Ministerul Mediului. Conform datelor preliminare, scurgerea provine din zona orașului ucrainean Dnestrovsk și se deplasează în aval pe Nistru, existând riscul ca petele de ulei să ajungă și în zona municipiului Soroca.