Pete de ulei pe Nistru. Republica Moldova cere explicații Ucrainei, unele localități riscă să rămână fără apă

Republica Moldova. Mai multe pete de ulei au fost observate pe râul Nistru, în apropierea localităților Naslavcea și Otaci din raionul Ocnița, în după-amiaza zilei de marți, 10 martie. Autoritățile din domeniul mediului au intervenit pentru a verifica sursa poluării și pentru a evalua eventualele riscuri asupra calității apei și asupra localităților care se alimentează din fluviu.

Ministerul Mediului anunță că instituțiile responsabile au fost mobilizate încă de la primele ore ale dimineții, iar specialiștii monitorizează situația direct din teren. În paralel, au fost prelevate probe de apă pentru a fi analizate în laborator, astfel încât să fie stabilit nivelul de contaminare și impactul asupra ecosistemului acvatic.

Potrivit Ministerului Mediului, specialiștii Laboratorului de Mediu din cadrul Agenției de Mediu au colectat probe de apă din mai multe puncte situate în aval de locul unde au fost observate petele de ulei. Analizele urmează să stabilească dacă substanțele petroliere pot afecta calitatea apei și dacă există riscuri pentru consumul uman sau pentru mediul natural.

„În urma semnalării unor pete uleioase în amonte de localitatea Naslavcea, vă comunicăm că toate instituțiile de mediu sunt încă de la prima oră în teren și monitorizează situația”, au precizat reprezentanții Ministerului Mediului.

Autoritățile încearcă în prezent să identifice exact sursa scurgerilor și să determine dacă este vorba despre un incident punctual sau despre o poluare mai extinsă.

„Potrivit datelor preliminare ar fi vorba despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru. Subliniem că instituțiile din Republica Moldova a preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă”, se menționează în comunicat.

Primele evaluări efectuate de specialiști arată că nivelul de oxigen din apa râului Nistru se încadrează în limite normale, însă autoritățile spun că doar analizele complete de laborator vor putea confirma impactul exact al substanțelor observate la suprafața apei. Primele rezultate preliminare sunt așteptate în cursul zilei de mâine, în timp ce analizele complete ar putea dura câteva zile.

Potrivit evaluărilor actuale, curgerea apei pe unele sectoare ale râului este relativ lentă, iar în anumite zone există porțiuni înghețate, ceea ce încetinește deplasarea eventualelor reziduuri. Specialiștii susțin că substanța observată la suprafața apei s-ar putea dispersa pe parcursul deplasării pe râu, iar concentrația acesteia ar putea deveni mai mică în aval. Conform estimărilor preliminare, masa de substanță ar putea ajunge în zona lacului de acumulare Dubăsari, orientativ în cursul zilei de mâine.

Până la publicarea rezultatelor finale ale analizelor, autoritățile au emis o serie de recomandări pentru populația din localitățile situate pe malul Nistrului, în special în zonele care ar putea fi direct afectate. Cetățenii sunt îndemnați să nu utilizeze apa din râu pentru consum uman și să evite folosirea acesteia pentru adăparea animalelor. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să se abțină temporar de la pescuit și să nu utilizeze apa din Nistru pentru irigare.

Instituția Publică „Administrația Națională Apele Moldovei” a intrat în contact cu autoritățile din Ucraina pentru a clarifica originea scurgerilor. Potrivit Ministerului Mediului, o solicitare oficială de informații a fost transmisă părții ucrainene.

Conform datelor preliminare din teren, scurgerea ar proveni din zona orașului ucrainean Dnestrovsk și s-ar deplasa în aval pe cursul Nistrului. În aceste condiții, există riscul ca petele de ulei să ajungă și în zona municipiului Soroca.

În contextul riscului de poluare, autoritățile locale din Soroca iau în calcul sistarea temporară a pompării apei din Nistru. Comisia pentru Situații Excepționale din municipiu urmează să se întrunească pentru a analiza situația și pentru a decide ce măsuri trebuie adoptate.

Primăria municipiului Soroca a îndemnat populația să manifeste prudență până la clarificarea situației. Locuitorii au fost sfătuiți să evite utilizarea apei din Nistru pentru uz casnic, adăparea animalelor sau alte activități.

Totodată, cetățenii sunt rugați să informeze autoritățile competente dacă observă schimbări ale culorii apei, miros de produse petroliere sau alte semne de poluare.

Situația ar putea afecta și municipiul Bălți, care se alimentează cu apă prin apeductul Soroca–Bălți. Directorul tehnic al întreprinderii Apă-Canal Bălți, Vitalie Ungureanu, a declarat pentru Radio Moldova că există riscul sistării furnizării apei dacă apa din Nistru nu va mai putea fi tratată din cauza poluării.

„Nu poate să știe nimeni care este situația și cât timp nu vom avea apă. Aqua Nord monitorizează și face toate posibilitățile, dar dacă Aqua Nord nu va putea să trateze apa din Nistru din cauza acestor pete, înseamnă că atunci consumatorii municipiului Bălți și nu numai municipiului Bălți, toți cei care se alimentează din Nistru, ar putea avea probleme cu apa. Este vorba despre toți cei care se alimentează din apeductul Soroca–Bălți”, a declarat Vitalie Ungureanu.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o decizie oficială privind sistarea furnizării apei, însă situația este monitorizată în permanență.

Fluviul Nistru este una dintre cele mai importante surse de apă pentru Republica Moldova. Mii de locuitori din nordul și centrul țării depind de apa acestui râu pentru alimentarea cu apă potabilă, agricultură și activități industriale.

Râul izvorăște din Munții Carpați, în Ucraina, și traversează teritoriul Republicii Moldova pe o lungime de aproximativ 657 de kilometri, formând în multe sectoare granița naturală dintre Moldova și Ucraina. Pe cursul său se află mai multe stații de captare a apei, inclusiv cele care asigură alimentarea cu apă pentru municipiile Soroca, Bălți și alte localități.