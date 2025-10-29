Exercițiu de deversare a apei din lacul Vidraru. A fost emis un mesaj RO-Alert în Argeș

Autoritățile din județul Argeș desfășoară miercuri un exercițiu de deversare controlată a apei din lacul Vidraru, eliberând debite în creștere pentru a testa capacitatea râului Argeș de a prelua volumele evacuate în condiții de siguranță. Prefectul județului, Ioana Făcăleață, a transmis locuitorilor și turiștilor într-o postare pe Facebook să nu se apropie de albia râului. Zona este monitorizată cu cinci drone, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat că astăzi are loc un exercițiu amplu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, între orele 7:00 și 18:00. Pe parcursul zilei vor fi eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de siguranță.

Scopul exercițiului este testarea condițiilor reale de deversare controlată, înainte de golirea barajului Vidraru, programată în luna decembrie pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a precizat că peste 200 de persoane sunt în teren, reprezentând Hidroelectrica, Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea, Poliția Argeș, Jandarmeria Argeș, ISU Argeș, ANPA, Direcția Silvică, Agenția pentru Protecția Mediului, precum și primăriile Arefu și Corbeni.

Potrivit prefectului, a fost instituit Centrul de comandă și coordonare la Primăria Corbeni, iar zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât și din aer, cu ajutorul a cinci drone.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, face un apel ferm către locuitorii din zonele vizate și către turiști ca, pentru siguranța lor, să nu se apropie de albia râului Argeș.

Potrivit prefectului, cetățenii au fost deja informați despre exercițiu prin adunări publice, panouri informative, anunțuri din casă în casă, iar miercuri dimineață a fost emis și un mesaj Ro-Alert.