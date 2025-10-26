Social

Tragedie în Făgăraș. Trei decese în două zile, ultimul pe Vârful Lespezi

Comentează știrea
Tragedie în Făgăraș. Trei decese în două zile, ultimul pe Vârful LespeziSalvamontiști. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Tragedie în munții Făgăraș. Salvamontiștii din Argeș au anunțat moartea unui bărbat pe munte, după ce a căzut aproximativ 500 de metri de pe Vârful Lespezi, în zona Căldarea Berbecilor. Operațiunea de recuperare se anunță dificilă și de lungă durată, din cauza terenului accidentat și a zăpezii înghețate, care îngreunează accesul.

Tragedie în munții Făgăraș

Evenimentul tragic vine la doar câteva ore după ce alți doi turiști au pierit în Munții Făgăraș, pe versantul vestic al Vârfului Netedu. O a treia persoană implicată în acel incident a reușit să se oprească și a fost salvată.

Salvamont

Salvamont. Sursa foto Salvamont Argeș

Cadavrul încă n-a fost recuperat

Salvamont Argeș a precizat că accidentul de pe Vârful Lespezi a avut loc sâmbătă după-amiază. Inițial, salvatorii au încercat recuperarea cadavrului cu elicopterul, însă intervenția a fost sistată la căderea întunericului. Duminică dimineață, vremea în zonă rămâne nefavorabilă, cu plafon de nori sub 1.800 de metri, ceea ce va permite continuarea operațiunii doar pe jos, cu 18 salvatori montani.

salvamont

Salvamont. Sursa foto: Arhiva EVZ

Aceștia au început urcarea din Valea Topologului, urmând un traseu dificil pe hățaș ciobănesc până la Izvorul Negoiului și apoi până la confluența cu pârâul Scara. Salvatorii avertizează că operațiunea va dura mult din cauza zăpezii înghețate, care face imposibil accesul chiar și cu colțari și interzice folosirea „gheruțelor”.

Iohannis, marele absent de la sfințirea Catedralei Naționale: Nu ești ortodox? N-ai ce căuta
Iohannis, marele absent de la sfințirea Catedralei Naționale: Nu ești ortodox? N-ai ce căuta
Legenda călugărului îndrăgostit de o boieroaică. Secretele din spatele frescelor de la Mănăstirea Sucevița
Legenda călugărului îndrăgostit de o boieroaică. Secretele din spatele frescelor de la Mănăstirea Sucevița

Alți doi turiști au murit

Tot sâmbătă, Salvamont Sibiu a intervenit pentru doi turiști care au alunecat pe o pantă abruptă de pe Vârful Netedu. Cei doi nu au avut nicio șansă de supraviețuire, iar o a treia persoană a fost salvată cu ajutorul unui troliu din elicopter, fiind transportată la Bâlea Lac. Potrivit salvatorilor, turiștii nu erau echipați corespunzător pentru condițiile de iarnă.

Salvamontiștii atrag atenția că perioada aceasta este una extrem de periculoasă pentru drumeții. Zăpada înghețată și temperaturile scăzute fac recomandată deplasarea doar în zonele joase ale munților, până la altitudinea de 1.600 de metri. Turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze pe pante abrupte și să respecte întotdeauna indicațiile salvamontiștilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:50 - Explozia din Rahova. Șase persoane audiate, noi date din anchetă
18:42 - Procesul de aderare la Uniunea Europeană, blocat de Ungaria. Declaraţia preşedintei Maia Sandu
18:31 - Doi miniștri sloveni demisionează, după moartea unui bărbat atacat de romi
18:18 - Slovacia refuză să participe la finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina
18:07 - Ce îți distruge cu adevărat bateria mașinii. Explicațiile unui mecanic cu 50 de ani de experiență
17:59 - Obiceiurile nesănătoase care îmbătrânesc corpul înainte de 36 de ani

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale