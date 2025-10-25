Meteorologii anunță iarnă timpurie: Vortexul polar aduce aer arctic peste Europa

Meteorologii anunță că vortexul polar, o masă de aer rece formată deasupra regiunilor arctice, se deplasează spre Europa și va aduce o scădere accentuată a temperaturilor. „De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine”, au anunțat meteorologii, potrivit Severe Weather Europe.

Vortexul polar reprezintă o circulație atmosferică amplă, care concentrează aerul rece în straturile superioare ale atmosferei, deasupra Polului Nord. De obicei, acest fenomen contribuie la menținerea stabilității vremii de iarnă, însă anul acesta s-a format mai slab, ceea ce ar putea permite deplasarea aerului rece spre zonele cu latitudini medii.

Potrivit Severe Weather Europe, evoluția actuală a vortexului polar în stratosfera nordică este neobișnuită și va influența vremea din SUA, Canada și Europa în următoarele săptămâni, inclusiv în sezonul rece 2025-2026.

În mod obișnuit, vortexul polar se întărește pe măsură ce temperaturile scad și câmpurile de presiune se adâncesc. În prezent, însă, o anomalie de presiune îi blochează formarea completă, menținându-l într-o stare mai slabă.

„O analiză mai atentă asupra Europei arată că este așteptat un val de aer rece, determinat de o perturbare puternică a vortexului polar inferior. Dacă un astfel de eveniment s-ar produce în mijlocul iernii, ar aduce cu siguranță frig și ninsori extinse”, se mai arată în raport.

Analiștii Severe Weather Europe observă că structura actuală a vortexului polar seamănă cu cea din iarna 1981-1982, când o anomalie de presiune a permis aerului rece să ajungă rapid spre latitudinile mijlocii, provocând o perioadă de ger intens. Atunci, frigul s-a extins din Canada și nord-estul Statelor Unite până în Europa.

„Nimeni nu poate garanta că iarna viitoare va urma exact același tipar, dar dezvoltarea neobișnuită a vortexului polar arată că și cele mai mici deviații pot avea efecte majore”, au explicat meteorologii.

Meteorologul sârb Ivan Ristić anunță apropierea unui val de aer arctic care va determina o scădere accentuată a temperaturilor. Pentru săptămâna viitoare sunt anunțate valori cuprinse între 10 și 15°C, specifice toamnei târzii, urmate de ninsori în zonele montane. Până la sfârșitul lunii octombrie vremea va rămâne mai rece, iar la începutul lui noiembrie se preconizează o perioadă de stabilizare atmosferică.

„Sursa aerului rece este Marea Groenlandei. Deși în această perioadă a anului nu poate aduce zăpadă în zonele joase, aerul rămâne foarte rece, iar oscilațiile atmosferice sugerează o iarnă mai aspră. Ninsorile vor fi mai frecvente, iar temperaturile vor scădea sub zero grade. În munți ar putea coborî până la -20°C, iar în zonele de câmpie la -10 sau -12°C”, a mai spus Ristić.

Conform prognozei sale, primele ninsori în zonele joase ar putea fi înregistrate în jurul datei de 24 noiembrie.

Meteorologul Marko Čubrilo a afirmat că există semne de instabilitate a vortexului polar, care ar putea provoca perturbări sau chiar un episod de încălzire bruscă în stratosferă.