Meteorologii anunță iarnă timpurie: Vortexul polar aduce aer arctic peste Europa
- Raluca Dan
- 25 octombrie 2025, 11:07
Meteorologii anunță că vortexul polar, o masă de aer rece formată deasupra regiunilor arctice, se deplasează spre Europa și va aduce o scădere accentuată a temperaturilor. „De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine”, au anunțat meteorologii, potrivit Severe Weather Europe.
Evoluția vortexului polar, neobișnuită
Vortexul polar reprezintă o circulație atmosferică amplă, care concentrează aerul rece în straturile superioare ale atmosferei, deasupra Polului Nord. De obicei, acest fenomen contribuie la menținerea stabilității vremii de iarnă, însă anul acesta s-a format mai slab, ceea ce ar putea permite deplasarea aerului rece spre zonele cu latitudini medii.
Potrivit Severe Weather Europe, evoluția actuală a vortexului polar în stratosfera nordică este neobișnuită și va influența vremea din SUA, Canada și Europa în următoarele săptămâni, inclusiv în sezonul rece 2025-2026.
„De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine. Un vortex puternic menține aerul rece blocat în zona arctică, asigurând o iarnă mai blândă în Europa. Un vortex slab, însă, poate perturba curenții jet și permite pătrunderea aerului rece spre sud”, au explicat meteorologii citați.
Structura actuală a vortexului polar, similară cu cea din iarna 1981-1982
În mod obișnuit, vortexul polar se întărește pe măsură ce temperaturile scad și câmpurile de presiune se adâncesc. În prezent, însă, o anomalie de presiune îi blochează formarea completă, menținându-l într-o stare mai slabă.
„O analiză mai atentă asupra Europei arată că este așteptat un val de aer rece, determinat de o perturbare puternică a vortexului polar inferior. Dacă un astfel de eveniment s-ar produce în mijlocul iernii, ar aduce cu siguranță frig și ninsori extinse”, se mai arată în raport.
Analiștii Severe Weather Europe observă că structura actuală a vortexului polar seamănă cu cea din iarna 1981-1982, când o anomalie de presiune a permis aerului rece să ajungă rapid spre latitudinile mijlocii, provocând o perioadă de ger intens. Atunci, frigul s-a extins din Canada și nord-estul Statelor Unite până în Europa.
„Nimeni nu poate garanta că iarna viitoare va urma exact același tipar, dar dezvoltarea neobișnuită a vortexului polar arată că și cele mai mici deviații pot avea efecte majore”, au explicat meteorologii.
Temperaturile vor scădea în perioada următoare
Meteorologul sârb Ivan Ristić anunță apropierea unui val de aer arctic care va determina o scădere accentuată a temperaturilor. Pentru săptămâna viitoare sunt anunțate valori cuprinse între 10 și 15°C, specifice toamnei târzii, urmate de ninsori în zonele montane. Până la sfârșitul lunii octombrie vremea va rămâne mai rece, iar la începutul lui noiembrie se preconizează o perioadă de stabilizare atmosferică.
„Sursa aerului rece este Marea Groenlandei. Deși în această perioadă a anului nu poate aduce zăpadă în zonele joase, aerul rămâne foarte rece, iar oscilațiile atmosferice sugerează o iarnă mai aspră. Ninsorile vor fi mai frecvente, iar temperaturile vor scădea sub zero grade. În munți ar putea coborî până la -20°C, iar în zonele de câmpie la -10 sau -12°C”, a mai spus Ristić.
Conform prognozei sale, primele ninsori în zonele joase ar putea fi înregistrate în jurul datei de 24 noiembrie.
Instabilitatea vortexului polar
Meteorologul Marko Čubrilo a afirmat că există semne de instabilitate a vortexului polar, care ar putea provoca perturbări sau chiar un episod de încălzire bruscă în stratosferă.
„Iernile în care apar astfel de factori globali au avut adesea episoade de încălzire stratosferică în decembrie sau ianuarie. De aceea, e prematur să vorbim despre o prognoză exactă înainte de mijlocul lui noiembrie. Modelul european ECMWF arată un potențial moderat pentru o iarnă rece, dar nimic cert”, a spus el.
