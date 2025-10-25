Vremea

Vreme ideală în Republica Moldova, la început de weekend. Cer senin și temperaturi plăcute

Prognoza meteo.
Vreme foarte frumoasă, azi, 25 octombrie, în Republica Moldova, cu valori termice obișnuite pentru această perioadă și cer senin în toată țara, pe tot parcursul zilei, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de sâmbătă se vor încadra între 13 și 16 grade Celsius, mercurul din termometre va corborî în timpul nopții până la 4 grade Celsius.

Nu sunt șanse de apariție a ploilor, vântul va sufla moderat. Se vor înregistra câte 13 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 14 grade Celsius la Chișinău, 15 grade la Ștefan-Vodă și 16 grade Celsius la Cahul. Mâine, vor apărea înnorări în sud și în sud-est, va fi soare în restul teritoriului. Maximele de duminică vor oscila între 15 și 17 grade Celsius.

În România, azi, temperaturile vor fi la un nivel peste cele specifice perioadei în sudul şi sud-estul ţării. Iar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat ploi slabe în Oltenia, sud-vestul Munteniei şi posibil în extremitatea nord-vestică a teritoriului. În timpul nopții, nebulozitatea se va extinde în majoritatea zonelor şi va ploua în jumătatea de vest a ţării şi pe arii restrânse în rest, conform ANM.

Ploile vor avea şi un caracter de aversă, iar pe spaţii mici cantităţile de apã vor depăşi nivelul de 10…15 l/mp. La altitudini mari vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în Carpaţii Orientali, acolo unde vor fi viteze în general de 60…70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 şi 12 grade Celsius. Vor fi mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, până spre -4 grade. Dimineaţa şi noaptea cu totul izolat va fi ceaţă, au mai anunțat meteorologii.

