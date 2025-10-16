Cer înnorat și temperaturi normale pentru această perioadă a lunii în Republica Moldova

Vreme rămâne mohorătă, în Republica Moldova, și astăzi, 16 octombrie, după cum au anunțat specialiștii meteo. Cerul va fi acoperit de nori în toate zonele țării, pe tot parcursul zilei, nu sunt anunțate precipitații. Soarele își va face apariția, trecător în nord, nord-est și în sud. Valorile termice de astăzi se vor încadra între 13 și 15 grade Celsius, minima din timpul nopții va ajunge la nivelul de 5 grade. Vântul va sufla moderat, fără intensificări.

Sunt anunțate 13 grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița, la Chișinău și la Ștefan-Vodă, vor fi 15 grade Celsius la Cahul. Mâine, maximele vor fi de 15 - 16 grade Soarele va domina cerul în majoritatea zonelor Republicii Moldova.

În România, azi, vremea va fi în general frumoasă, dar rece pentru această perioadă a anului, mai ales dimineaţă şi noaptea, în nordul şi centrul ţării. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat ploi slabe, ziua în regiunile sudice şi la munte.

La altitudini mari vor apărea precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime ale zilei vor fi mai ridicate faţă de ziua precedentă, îndeosebi în regiunile din sud, vor fi cuprinse între 11 şi 19 grade Celsius. La polul opsu, cele minime se vor situa între -4 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei şi 10 spre 12 grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă, iar cu precădere în nord şi centru se va produce brumă, conform celor de la ANM.

Vremea va fi frumoasă, joi, în București. Cerul se va prezenta variabil cu unele înnorări în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi ceva mai ridicată faţă de ziua precedentă și va ajunge la 16…17 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 4…6 grade Celsius.