Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend

Vremea se răcește accentuat la început de săptămână, cu maxime care nu vor depăși 18 grade în majoritatea regiunilor. Meteorologii anunță că valorile termice vor rămâne sub normalul perioadei până la finalul săptămânii, potrivit ANM.

România traversează un episod de răcire accentuată a vremii, susține Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii anunță temperaturi mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă a lunii octombrie, iar valorile termice vor rămâne sub media climatologică cel puțin până la finalul săptămânii.

Răcirea a început încă de luni dimineață și se va accentua în următoarele zile. Conform estimărilor, abia de joi se va înregistra o ușoară creștere a temperaturilor, dar chiar și atunci valorile vor rămâne sub normalul perioadei.

Luni, valorile maxime ale zilei vor fi cuprinse în general între 11 și 12 grade Celsius în nordul, centrul și estul țării. Excepție fac regiunile din sud și sud-vest, unde se vor înregistra temperaturi mai ridicate, de până la 20–21 de grade Celsius.

Meteorologii explică faptul că diferențele mari dintre nord și sud sunt generate de circulația maselor de aer rece dinspre nord-vestul continentului, care vor coborî rapid spre centrul Europei și zona Carpaților.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî frecvent sub 5 grade în depresiuni și în zonele deluroase, iar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei pot apărea chiar și valori apropiate de zero grade în cursul dimineții de marți.

Răcirea se va accentua în cursul zilei de marți, potrivit prognozei transmise de ANM. Sunt așteptate ploi locale în sud și precipitații slabe pe arii restrânse în est și centru.

Maximele termice nu vor mai depăși 18 grade Celsius, iar în multe zone, inclusiv în București, valorile vor coborî spre 15–16 grade.

Vântul va sufla moderat în regiunile extracarpatice, iar în zonele montane se vor semnala intensificări izolate.

Meteorologii atrag atenția că diferențele de temperatură între zi și noapte vor fi semnificative, iar senzația de frig va fi accentuată de vântul rece și de umezeala atmosferică.

Ziua de miercuri va aduce o vreme chiar mai rece decât marți, în special în zonele de deal și de munte. Temperatura maximă nu va depăși 17 grade Celsius în cea mai mare parte a țării.

În Transilvania, Maramureș și Moldova, valorile termice se vor situa între 10 și 13 grade, iar cerul va fi mai mult noros, cu ploi izolate.

În sudul țării, vremea va rămâne ușor mai blândă, dar tot sub media normală pentru luna octombrie.

De joi, ANM estimează o ușoară creștere a temperaturilor, însă maximele se vor menține sub media multianuală.

În sud și vest se vor înregistra valori între 18 și 20 de grade, iar în regiunile nordice și centrale, temperaturile vor rămâne între 13 și 16 grade.

Vremea va deveni treptat mai stabilă, însă nu complet lipsită de ploi. În zonele montane, se pot semnala precipitații mixte, iar pe creste, rafalele de vânt pot atinge 70–80 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat și o prognoză extinsă pentru următoarele două săptămâni, care arată că valorile termice se vor menține ușor sub normele perioadei în majoritatea regiunilor până la sfârșitul lunii octombrie.

Începând de vineri, temperaturile vor avea oscilații de la o zi la alta, situându-se în jurul celor specifice datei în prima parte a intervalului, pentru ca ulterior să intre din nou în scădere.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în a doua parte a săptămânii, în special în regiunile sudice și sud-estice.

Meteorologii spun că primele zile de noiembrie vor aduce o creștere ușoară a temperaturilor, urmând ca valorile să se apropie și chiar să depășească ușor mediile climatologice pentru începutul lunii.

Specialiștii ANM arată că luna octombrie 2025 se menține mai rece decât media ultimilor ani, după un septembrie cu episoade de vară târzie și temperaturi record în sudul țării.

Această tranziție bruscă, de la valori estivale la temperaturi sub 15 grade, este cauzată de pătrunderea unui front atmosferic rece de origine arctică, care s-a deplasat dinspre nordul Europei spre sud-est.

Astfel, România va rămâne sub influența unei mase de aer rece, iar fenomenele de instabilitate vor fi frecvente în zonele montane și în sudul teritoriului.