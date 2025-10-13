Prognoza meteo, 13 octombrie. Săptămâna începe cu vreme instabilă. Ploile se întorc în anumite regiuni

În prima zi a săptămânii, temperaturile se vor menține aproape de normalul perioadei în regiunile sudice și sud-vestice. În restul țării, vremea va fi mai rece decât în ziua precedentă, cu valori ușor sub mediile multianuale, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar izolat și în alte zone. Seara și noaptea, înnorările și precipitațiile se vor concentra în special în Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei.

Pe crestele montane vor cădea precipitații mixte, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale la munte, în regiunile estice și sud-estice, precum și în sud-vest. Temperaturile maxime vor varia între 11…12 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 20…21 de grade în regiunile sudice.

Minimele se vor situa în general între 0 și 10 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață pe arii restrânse, iar izolat, în nord-vest, se va forma brumă spre sfârșitul zilei.

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei, cu valori termice apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, urmând ca seara să se înnoreze, iar probabilitatea de ploaie va crește. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre seară și la începutul nopții. Temperatura maximă va fi de 19…20 de grade, iar cea minimă între 7 și 8 grade.

Marți, răcirea vremii se va accentua, iar temperaturile diurne vor fi sub normalul perioadei în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi variabil în vest, dar mai mult înnorat în rest, cu ploi locale în sud și pe arii restrânse în centrul și estul țării.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, în special peste altitudinea de 1.500 de metri. Valorile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade, iar cele minime între 0 și 11 grade. În București, ziua va fi mai rece decât de obicei, cu maxime de 15…17 grade și minime de 7…8 grade, cerul variabil, înnorat, și posibile ploi trecătoare.

Miercuri, vremea va rămâne rece pentru mijlocul lunii octombrie, cu cer variabil și înnorări mai pronunțate în sud și sud-est. În prima parte a zilei sunt posibile ploi slabe, iar la munte vor cădea precipitații mixte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cele minime între -4 și 7 grade, valorile fiind mai ridicate pe litoral, unde se vor atinge 10…11 grade.

Precipitațiile mixte vor continua să apară în zonele montane și în regiunile mai ridicate, iar diminețile vor fi reci, cu posibilitate de brumă în nord-vest.