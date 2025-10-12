Prognoza meteo, 12 octombrie. Vreme de ieșit în natură. Românii se pot bucura de încă o zi însorită

Vremea va fi în general frumoasă în sud-vest și sud, cu temperaturi apropiate de mediile normale pentru această perioadă a anului. În nord-vest și centrul țării cerul va fi mai mult noros, iar în restul regiunilor va fi variabil, cu înnorări trecătoare pe parcursul zilei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vor fi ploi slabe, izolate în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și posibil în estul Munteniei, iar pe timpul nopții acestea se vor semnala mai ales în zonele nordice. La altitudini mari, peste 2000 de metri, precipitațiile vor fi trecător mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane, unde viteza va atinge 60–70 km/h, și local în sud-vest, est și sud-est. Temperaturile maxime vor varia între 12 și 22 de grade, cele mai ridicate fiind în sud, iar minimele între 4 și 10 grade. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă, cu valori termice normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa între 21 și 22 de grade, iar minima între 6 și 9 grade. Spre sfârșitul nopții sunt posibile condiții de ceață.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru sfârșitul acestei săptămâni și începutul celei viitoare. Potrivit meteorologilor, sâmbătă și duminică, vremea va fi în general frumoasă în multe regiuni ale țării, însă de săptămâna viitoare ploile și temperaturile mai scăzute își vor face din nou apariția.

Luni, 13 octombrie – scădere ușoară a temperaturilor

În sud, vremea va fi în general frumoasă, în timp ce în vest și est valorile termice vor scădea. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu înnorări în nord, iar seara și noaptea în sud, restul regiunilor fiind cu cer mai degajat. Local vor apărea ploi, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și în zonele sud-vestice și nord-estice.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 12 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va apărea ceața.

Marți – vreme mai rece decât normalul perioadei Valorile termice diurne vor fi sub cele specifice datei în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros în vest și mai mult noros în restul țării. Se vor semnala ploi în jumătatea de est și izolat în rest, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est.