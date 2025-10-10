Vremea

Ultimele zile cu soare. De săptămâna viitoare se întorc ploile și frigul

Ultimele zile cu soare. De săptămâna viitoare se întorc ploile și frigulPrognoza meteo. Sursa foto: Pixabay
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru weekend și pentru începutul săptămânii viitoare. Potrivit ANM, sâmbătă și duminică, în multe zone, vremea va fi frumoasă. Săptămâna viitoare se întorc ploile și frigul.

Sâmbătă, 11 octombrie: Temperaturi de până la 21 de grade

În țară, cerul va fi temporar noros, cu ploi locale la munte și pe alocuri în restul teritoriului. La altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei (viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h), precum și în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură (70…90 km/h) și la peste 1700 m cu rafale de 90…120 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 21 de grade, iar cele minime între 5 și 11 grade. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici, va fi ceață.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări dimineața când sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între 7…9 grade noaptea și 19…20 de grade ziua. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.

Duminică, 12 octombrie. Soare și câteva înnorări izolate

Vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și ploi slabe izolate în nord și centru, dar și pe alocuri în restul regiunilor. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari și local în sud-vest, est și sud-est.

Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 21 de grade, iar cele minime între 3 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

La București, cerul va fi variabil, vântul slab și moderat, iar valorile termice între 6…9 grade noaptea și 20…21 de grade ziua.

Luni, 13 octombrie. Temperaturile încep să scadă

În sudul țării, vremea va fi în general frumoasă, în timp ce temperaturile scad în vest și est. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, cu înnorări în nord, iar seara și noaptea în sud, cu degajări în rest. Local vor fi ploi, iar la munte precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și în extremitățile sud-vest și nord-est.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 20 de grade, iar cele minime între 1 și 12 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

În București, cerul variabil ziua se va înnora din seara când probabilitatea de ploaie crește. Vântul va fi slab și moderat, iar temperaturile 8…9 grade noaptea și 19…20 de grade ziua.

Marți, 14 octombrie. Frig și ploi

Ploi, cod roșu, ANM, vremea

Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

Valorile termice diurne vor fi sub cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi temporar noros în vest și mai mult noros în rest. Se vor semnala ploi în jumătatea de est și pe arii restrânse în rest, iar la munte precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 20 de grade, iar cele minime între 1 și 11 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață. La București, cerul va fi noros, cu ploi temporare, vânt slab și moderat și temperaturi între 7…8 grade noaptea și aproximativ 16 grade ziua.

