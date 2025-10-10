Două Coduri galbene de vânt în România: 23 de județe vizate și rafale periculoase în munți

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vântului pentru ziua de sâmbătă, valabile în 23 de județe. Primul Cod galben, între orele 9:00 și 18:00, vizează intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50–60 km/h și rafale izolate de 70 km/h, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Cel de-al doilea Cod galben este activ între 5:00 și 23:00 în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, viteza vântului va urca până la 120 km/h.

Județele vizate sunt: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău (parțial), Covasna (parțial), Brașov, Sibiu (parțial), Prahova (parțial), Dâmbovița (parțial), Argeș (parțial), Alba (parțial), Hunedoara (parțial), Vâlcea (parțial), Gorj (parțial), Mehedinți, Caraș-Severin (parțial), Constanța și Tulcea.

Meteorologii au mai precizat că intensificări ale vântului, de 40–50 km/h, se vor semnala și vineri, 10 octombrie, pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Potrivit prognozei Accuweather pentru 15–16 octombrie 2025, în localități precum Brașov, Predeal, Sinaia, Miercurea Ciuc și Petroșani temperaturile nocturne vor scădea până la -1°C, iar maximele zilei nu vor depăși 5°C. Meteorologii anticipează apariția primelor episoade de lapoviță și ninsoare, semnalând că aerul rece nordic va aduce condiții de iarnă timpurie.

Fenomenul se va intensifica în zonele montane, unde umiditatea adusă din sud va favoriza formarea ninsorii.

În următoarele zile, temperaturile vor crește treptat, însă ploile vor persista în sud și est, cu cantități estimate de 15–20 litri pe metru pătrat. Vestul și nord-vestul țării vor beneficia de cer mai senin, în timp ce zonele din sud-vest și centru vor avea vreme schimbătoare, alternând între intervale însorite și perioade cu înnorări, potrivit ANM.

În regiunile joase, temperaturile se vor menține între 13 și 16 grade Celsius, considerate normale pentru luna octombrie. Diminețile vor deveni mai reci, cu ceață densă mai ales în zonele de câmpie. Sudul și estul țării vor avea vreme mai blândă, cu ploi ușoare și temperaturi apropiate de mediile climatologice.