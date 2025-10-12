Val de aer polar în România. Temperaturile scad brusc, în unele regiuni sub zero grade

De săptămâna viitoare, un val de aer polar va cuprinde întreaga țară. Temperaturile vor scădea considerabil, iar în unele regiuni vor ajunge sub zero grade. „Marți dimineață așteptăm temperaturi în jurul a 0 grade prin nord-vestul țării, unde sunt condiții pentru brumă și îngheț”, a spus Meteorologul ANM Mihai Huștiu, la un post TV.

Meteorologul Mihai Huștiu a explicat că valul de aer polar este provocat de un front atmosferic rece care se deplasează dinspre Europa de Nord spre România.

„Acest fond atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor mâine (luni, n.r.) în jumătatea de nord a țării, iar de marți în toată țara se va resimți o răcire. Temperaturi care de marți încolo se vor situa în general între 9 și 17 grade, cu valori ușor mai ridicate doar în extremitatea de sud-vest a țării, spre 19 grade Celsius. Miecuri vor fi temperaturi maxime între 9 și 17 grade, cu 15 grade în Capitală, deci o vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie”, a spus acesta, la Digi24.

Meteorologul ANM a declarat că, începând de marți, sunt așteptate temperaturi apropiate de pragul de îngheț.

„Marți dimineață așteptăm temperaturi în jurul a 0 grade prin nord-vestul țării, unde sunt condiții pentru brumă și îngheț. Iar miercuri și joi dimineață și chiar vineri dimineață temperaturi între -4 și 6 grade cu 3 - 4 grade în Capitală. Astfel ne așteptăm ca să apară bruma și înghețul, mai ales în jumătatea de nord a țării, izolat și prin rest. Cu alte cuvinte, urmează nopți și dimineți tot mai reci”, a mai spus acesta.

În sudul țării, vremea va fi predominant frumoasă, iar temperaturile vor scădea în vest și est. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nord dimineața și în sud spre seară. Sunt așteptate ploi locale și precipitații mixte la munte. Vântul va sufla slab până la moderat, mai intens la munte și în sud-vest și nord-est.

Maximele vor fi între 12 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 12 grade, cu ceață izolat dimineața și noaptea. În București, cerul se va înnora spre seară, când pot apărea ploi, iar temperaturile vor varia între 8 și 20 de grade.

Marți, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, cu temperaturi diurne sub valorile obișnuite pentru această dată. Cerul va fi temporar noros în vest și predominant acoperit în restul țării. Ploile vor apărea în special în jumătatea estică, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte.