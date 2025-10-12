De la 20 de grade la îngheț în doar două zile. ANM anunță o răcire bruscă a vremii

La începutul săptămânii, vremea intră într-un proces de răcire, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De marți, temperaturile diurne și nocturne vor fi sub valorile normale pentru mijlocul lunii octombrie, iar minimele înregistrate în Transilvania și Maramureș pot ajunge la -3…-2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ceață dimineața și seara, iar în jumătatea de nord a țării este posibilă bruma.

În București, luni vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 19…20 de grade și minime de 7…8 grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de ploaie va crește seara. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare spre seară.

Marți, răcirea se va accentua, iar valorile termice diurne vor fi sub cele specifice perioadei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în vest și mai înnorat în restul țării. Vor fi ploi locale în sud și pe arii restrânse în centru și est.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, mai ales peste 1.500 de metri. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 18 grade, iar minimele între 0 și 11 grade. În București, ziua va fi mai rece decât normal, cu maxime de 15…17 grade și minime de 7…8 grade, cer înnorat și ploi trecătoare.

Miercuri, vremea va fi rece pentru mijlocul lunii octombrie, cu cer variabil, dar cu înnorări mai ales în sud și sud-est. În prima parte a zilei vor fi ploi slabe, iar la munte precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între 9 și 17 grade, iar minimele între -4 și 7 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, până la 10…11 grade.

Dimineața și noaptea va apărea ceața, iar bruma se va forma local în nord și izolat în rest. La București, cerul va fi noros dimineața cu ploi slabe, apoi se va degaja, iar temperaturile se vor situa între 3 și 12 grade.

Joi, valorile termice vor crește ușor, dar vor rămâne sub media perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în zonele montane și în sud-sud-est, unde pe arii restrânse vor fi ploi slabe și precipitații mixte pe creste. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 18 grade, iar minimele între -4 și 12 grade. La București, maximele vor fi de 16…17 grade, minimele de 3…6 grade, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.

De vineri, vremea va fi mai instabilă, cu oscilații termice de la o zi la alta. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare în sud, iar temperaturile vor scădea treptat.