Vremea se răcește considerabil în Republica Moldova, cerul va fi dominat de nori

Vreme mohorâtă, azi, 14 octombrie, în Republica Moldova, cu temperaturi în scădere și cer înnorat în toată țara, pe tot parcursul zilei, după cum au informat meteorologii. Valorile termice de marți vor oscila între 11 și 15 grade, mercurul din termometre va coborî pe timp de noapte până la 2 grade Celsius. Nu sunt șanse de precipitații, Soarele își va face apariția, trecător, în nord și în nord-est. Vântul va sufla moderat.

Sunt anunțate câte 11 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 12 grade la Chișinău, 13 grade Celsius la Ștefan-Vodă și 15 grade la Cahul. Mâine, situația nu se va schimba foarte multe, maximele vor fi la nivelul de 11 - 12 grade Celsius, cer mai mult înnorat, parțial senin în unele momente ale zilei, în centrul Republicii Moldova, în nord și sud-est.

În România, marți, temperaturile vor fi în scădere față de intervalul anterior, conform celor de la ANM. Vremea va deveni rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi local la munte, pe areale mici în sud, est și centru și cu totul izolat în rest.

La altitudini mari vor apărea precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 11 și 18 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 1 și 10 grade Celsius. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, iar în depresiuni vor fi condiții de brumă.

Vor scădea valorile termice și în București, sub media acestei perioade a lunii. Cerul va prezenta înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15…17 grade, iar cea minimă va fi de 7 spre 8 grade Celsous. Vor fi condiții de ceață.