Expirarea apei îmbuteliate: Când devine neplăcută, dar încă sigură

Apa minerală îmbuteliată are, în general, o dată de expirare între 18 luni și doi ani, dar aceasta indică durata de utilizare a sticlei de plastic, nu a apei din interior. Deși apa îmbuteliată nu se alterează ușor, specialiștii avertizează că plasticul sticlei se poate degrada în timp, eliberând substanțe care pot crește riscul de cancer, potrivit Daily Mail.

Specialiștii de la Natural Hydration Council afirmă că apa rămâne sigură pentru consum și după termenul indicat, însă alți experți avertizează că microplasticele pot ajunge în lichid încă din procesul de producție, iar cantitatea lor crește pe măsură ce plasticul se degradează.

Microplasticele sunt particule extrem de mici de plastic, care pot avea dimensiuni de până la doi micrometri, echivalentul a două miimi de milimetru. Cercetări recente au identificat microplastice în țesutul pulmonar uman, în placente, în laptele matern și chiar în sânge, ridicând semne de întrebare privind nivelul la care pot ajunge în organism.

Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor susține că majoritatea microplasticelor sunt eliminate din corp, însă Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură avertizează că unele particule pot ajunge în sânge și se pot acumula în organe vitale.

Tot mai multe cercetări asociază microplasticele cu efecte neurotoxice, inflamații cronice și tulburări hormonale sau metabolice. Un studiu realizat de dr. Sara Sajedi, specialist în managementul mediului la Universitatea Concordia, arată că persoanele care consumă frecvent apă îmbuteliată, chiar și înainte de expirare, ingerează anual aproximativ 900.000 de particule de microplastic în plus față de cei care beau apă de la robinet.

„Microplasticele pot contribui la dezechilibre intestinale, pot perturba flora bacteriană și pot provoca boli respiratorii atunci când sunt inhalate. Aceste riscuri cronice evidențiază importanța recunoașterii și reducerii impactului nano- și microplasticelor asupra sănătății umane”, a spus Sajedi.

Specialiștii avertizează că apa îmbuteliată consumată după data de expirare poate avea un gust neplăcut, deoarece particulele de polietilen tereftalat (PET) se descompun în timp, modificând gustul și mirosul apei. Deși aceste particule nu conțin substanțe toxice precum ftalații sau BPA, sticlele păstrate la căldură sau expuse la soare se pot degrada mai repede, contaminând apa din interior.

Avertismentul vine după publicarea, la începutul săptămânii, a unui studiu care arată că microplasticele din ambalajele alimentare pot afecta intestinul și pot crește riscul de cancer de colon și depresie.

Cercetătorii australieni au descoperit că microplasticele pot modifica activitatea bacteriilor intestinale, după ce au analizat mostre de scaun de la voluntari sănătoși. Unele dintre aceste modificări sunt similare cu cele observate la pacienți cu depresie și cancer de colon, indicând că particulele minuscule pot perturba echilibrul intern al organismului și pot afecta atât sănătatea fizică, cât și pe cea mentală.