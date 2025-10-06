Actori care au luptat cu boli grave. Au petrecut luni în spitale

Mai mulți actori celebri s-au confruntat cu boli grave și au fost nevoiți să dispară din lumina reflectoarelor pentru o perioadă de timp. Aceștia au petrecut luni înregi în spitale și au crezut că o să moară, dar apropiații le-au fost alături.

Michael J. Fox, actorul canadian cunoscut pentru rolul Marty McFly în seria Back to the Future, a fost diagnosticat cu boala Parkinson la doar 29 de ani, în 1991. Deși diagnosticul a venit într-un moment în care cariera sa era în plină ascensiune, Fox a continuat să lucreze și să participe la proiecte cinematografice și televizate.

În plus, el a fondat Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, organizație care a strâns sute de milioane de dolari pentru cercetarea bolii. Curajul său de a vorbi deschis despre diagnostic a contribuit la conștientizarea publicului și la diminuarea stigmatului asociat acestei afecțiuni.

Robin Williams, unul dintre cei mai îndrăgiți comici și actori ai generației sale, a fost diagnosticat post-mortem cu boala Lewy Body, o afecțiune neurodegenerativă care afectează gândirea și mișcările corpului. În viața sa, Williams se confrunta cu depresie severă, anxietate și probleme de sănătate care au fost adesea ascunse publicului larg.

Moartea sa tragică în 2014 a fost un moment de conștientizare asupra impactului bolilor mentale și neurologice asupra artiștilor, iar familia și specialiștii au subliniat importanța diagnosticării corecte și a suportului psihologic adecvat.

Christina Applegate, cunoscută pentru rolul său în Married… with Children, a fost diagnosticată cu cancer de sân în 2008. Ea a fost supusă unei mastectomii preventive și a urmat un tratament care i-a pus la încercare atât sănătatea fizică, cât și pe cea emoțională.

În interviuri, Applegate a mărturisit că boala a schimbat perspectiva asupra vieții și a carierei, determinând-o să fie mai selectivă cu proiectele în care se implică. Ea a revenit pe scenă și pe platourile de filmare, demonstrând că boala nu înseamnă neapărat sfârșitul unei cariere artistice.

Tom Hanks, unul dintre cei mai respectați actori de la Hollywood, a fost diagnosticat cu diabet de tip 2, o boală cronică care necesită monitorizare constantă și modificări ale stilului de viață.

Hanks a vorbit deschis despre această afecțiune, explicând că boala nu i-a afectat creativitatea sau implicarea în proiecte cinematografice, dar l-a determinat să acorde o atenție mai mare dietei, exercițiilor fizice și controalelor medicale periodice. Povestea sa este un exemplu despre cum actorii pot continua să-și urmeze cariera chiar și în fața unor provocări medicale serioase.

Shannen Doherty, cunoscută din serialul Beverly Hills, 90210, a fost diagnosticată cu cancer de sân în 2015. Actrița a ales să vorbească deschis despre tratament și efectele secundare, inclusiv pierderea părului și efectele chimioterapiei asupra organismului. Prin dezvăluirile sale publice, Doherty a atras atenția asupra importanței screening-ului precoce și a susținerii comunității pentru pacienții cu cancer. Ea a devenit un simbol al perseverenței și al curajului în fața bolilor grave.