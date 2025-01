Monden Cât de bogat este Tom Hanks. Doar pe un singur film a încasat o avere







Tom Hanks este unul dintre cei mai bogați actori de la Hollywood, reușind să facă avere din meseria pe care și-a ales-o. Acesta prestează în industria cinematografică de peste 40 de ani, lucru care i-a adus și bani pe măsură.

Tom Hanks, carieră de peste 40 de ani

Tom Hanks a dominat industria cinematografică de peste 40 de ani, excelând în comedie, dramă, animație și biopics. Performanța sa ca și căpitanul John Miller în Salvarea soldatului Ryan cuprinde toate calitățile în domeniu: subestimat, dar impunător, intim, dar expansiv. În acel rol s-a confruntat cu dilema etică de a risca viața unității pentru a-l salva pe soldatul James Ryan.

Hanks și-a făcut debutul în lungmetraj în filmul thriller psihologic He Knows You're Alone. Ulterior acesta a fost urmat de o serie de filme de comedie din anii 1980, inclusiv Splash, Big și A League of Their Own. În anii 1990, a trecut la roluri dramatice, câștigând consecutiv premii Oscar pentru Philadelphia și Forrest Gump. Filmele lui Hanks au încasat peste 11,7 miliarde de dolari în întreaga lume.

Cel mai bine plătit rol

Din acest total, 4,9 miliarde de dolari provin din vânzările interne de bilete. Acest lucru îl face al cincilea actor cu cele mai mari încasări din America de Nord. Se pare că Hanks, de două ori câștigător al Oscarului, a primit peste 500 de milioane de dolari în salarii de bază pentru filme de-a lungul carierei sale.

Potrivit rapoartelor, el a luat acasă 40 de milioane de dolari pentru Salvarea soldatului Ryan. Și 60 de milioane de dolari a câștigat pentru Forrest Gump. Averea netă a lui Tom Hanks este estimată la peste 400 de milioane de dolari. Este unul dintre cei mai bogați actori de la Hollywood, dar și unul dintre cei mai recompensați în materie de premii. A făcut față cu brio tuturor rolurilor propuse și a reușit să interpreteze tot felul de personaje pe care le-a făcut unice.