Keanu Reeves a făcut o avere doar din Matrix. Câte sute de milioane de dolari are actorul







Keanu Reeves este unul dintre cei mai solicitați, dar și cei mai bogați actori de la Hollywood, doar din Matrix acesta a făcut o avere. Potrivit datelor, salariul său pentru fiecare dintre episoade a fost unul cu multe zerouri.

Keanu Reeves a dat lovitura cu Matrix

Un mesia digital îmbrăcat în piele neagră. Acesta a fost Keanu Reeves în rolul lui Neo, care a devenit un icon la nivel mondial. Filmul a fost printre primele care a reinventat realitatea, iar Neo a reușit să evite gloanțele, doar prin eschivă. Reeves și-a descris personajul ca prizonier al iluziei, știind instinctiv că pereții nu erau reali și căutându-l pe Morpheus ca și cheie pentru a scăpa.

The Matrix a recablat cariera lui Reeves, transformându-l într-un semizeu de box office. Asta în timp ce i-a umplut conturile cu mai multe zerouri decât un cod binar. Reeves a început să joace în Hangin’ In și a câștigat recunoaștere cu Bill & Ted’s Excellent Adventure. El a acumulat câștiguri de box office cu Parenthood, Point Break, Dracula, Much Ado About Nothing, Speed și The Devil's Advocate.

Are numai salarii de opt cifre

Toate acestea s-au întâmplat înainte ca The Matrix să-l introducă într-o realitate financiară cu totul nouă. Se pare că Reeves a câștigat un salariu de bază de 15 milioane de dolari pentru fiecare film din trilogia Matrix. Dar profiturile sale din backend, adică redevențe i-au împins salariul cumulat la 250 de milioane de dolari.

Acordul l-a făcut pe Reeves cel mai bine plătit actor pentru o singură producție la acea vreme. Astăzi, el pune în buzunar salarii de opt cifre și face o avere în acordurile de backend. El a jucat în peste 70 de filme, care au încasat, împreună, peste 6,6 miliarde de dolari în întreaga lume. Keanu Reeves are o avere netă de 380 de milioane de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat actor din distribuția The Matrix.