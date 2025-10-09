O nouă înșelătorie pe WhatsApp. Atenție la aceste mesaje

O nouă schemă de fraudă se răspândește rapid printre utilizatorii aplicației WhatsApp din România, iar specialiștii în securitate informatică avertizează că țara noastră se numără printre principalele ținte. Sub aparența unei campanii umanitare, escrocii profită de încrederea și empatia oamenilor pentru a obține acces la conturile lor personale.

Potrivit experților Bitdefender, schema poartă numele „Votează pentru copilul meu” și se bazează pe un mecanism simplu, dar extrem de eficient: folosirea unei identități familiare pentru a convinge victima să acceseze un link periculos.

Mesajul ajunge pe WhatsApp direct de la o persoană cunoscută, aflată deja în lista de contacte. Conținutul pare nevinovat:

Specialiștii explică faptul că tocmai caracterul familiar al mesajului face ca mulți utilizatori să nu bănuiască nimic. Site-ul către care sunt direcționați pare real — conține imagini, butoane de vot și chiar clasamente false menite să inspire încredere.

Victima este îndrumată să introducă numărul de telefon și un cod primit pe WhatsApp. În momentul în care codul este introdus, escrocii preiau controlul complet al contului.

Odată compromis, contul este folosit pentru a extinde rețeaua de victime. Atacatorii trimit același mesaj tuturor contactelor din agenda celui păcălit, folosind ulterior contul pentru a cere bani sub diverse pretexte emoționale: ajutor pentru un copil bolnav, donații urgente sau cazuri sociale inventate.

„Campania, cunoscută sub numele de ‘Votează pentru copilul meu’, exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută... Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumaţi să introducă numărul de telefon şi un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor”, se arată în comunicatul Bitdefender.

Conform datelor colectate de cercetătorii în securitate, România se află printre țările cel mai frecvent vizate de acest tip de fraudă. În ultimele luni, au fost identificate peste 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri periculoase distribuite prin WhatsApp.

Escrocii profită de rapiditatea cu care circulă mesajele între prieteni și de lipsa unei verificări riguroase din partea utilizatorilor.

Specialiștii atrag atenția că și persoanele cu experiență pot deveni victime, deoarece mesajele sunt construite cu grijă pentru a declanșa o reacție emoțională și un sentiment de urgență.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor ‘pentru un copil’ sau ‘pentru un prieten la nevoie’”, avertizează experții Bitdefender.

Experții recomandă prudență maximă în fața oricărui mesaj care conține linkuri sau solicită date personale, chiar și atunci când vine de la o persoană cunoscută. Este important să se verifice sursa printr-un apel direct, înainte de a accesa linkul sau a introduce coduri de verificare.

De asemenea, activarea autentificării în doi pași pe WhatsApp oferă un nivel suplimentar de protecție împotriva acestor atacuri.