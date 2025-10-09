Monden

O nouă înșelătorie pe WhatsApp. Atenție la aceste mesaje

Comentează știrea
O nouă înșelătorie pe WhatsApp. Atenție la aceste mesajeWhatsApp. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

O nouă schemă de fraudă se răspândește rapid printre utilizatorii aplicației WhatsApp din România, iar specialiștii în securitate informatică avertizează că țara noastră se numără printre principalele ținte. Sub aparența unei campanii umanitare, escrocii profită de încrederea și empatia oamenilor pentru a obține acces la conturile lor personale.

O nouă înșelătorie pe WhatsApp

Potrivit experților Bitdefender, schema poartă numele „Votează pentru copilul meu” și se bazează pe un mecanism simplu, dar extrem de eficient: folosirea unei identități familiare pentru a convinge victima să acceseze un link periculos.

WhatsApp

Sursa foto: pixabay.com

Mesajul ajunge pe WhatsApp direct de la o persoană cunoscută, aflată deja în lista de contacte. Conținutul pare nevinovat:

„Bună! Poţi vota şi tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câştiga o bursă. Mulţumesc mult!”.

Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
Boala care l-a răpus pe Marius Keseri. Bateristul Direcției 5 a luptat în tăcere
Boala care l-a răpus pe Marius Keseri. Bateristul Direcției 5 a luptat în tăcere

Cum funcționează frauda

Specialiștii explică faptul că tocmai caracterul familiar al mesajului face ca mulți utilizatori să nu bănuiască nimic. Site-ul către care sunt direcționați pare real — conține imagini, butoane de vot și chiar clasamente false menite să inspire încredere.

Victima este îndrumată să introducă numărul de telefon și un cod primit pe WhatsApp. În momentul în care codul este introdus, escrocii preiau controlul complet al contului.

Odată compromis, contul este folosit pentru a extinde rețeaua de victime. Atacatorii trimit același mesaj tuturor contactelor din agenda celui păcălit, folosind ulterior contul pentru a cere bani sub diverse pretexte emoționale: ajutor pentru un copil bolnav, donații urgente sau cazuri sociale inventate.

WhatsApp

WhatsApp. Sursă foto: Unsplash

„Campania, cunoscută sub numele de ‘Votează pentru copilul meu’, exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută...

Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumaţi să introducă numărul de telefon şi un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor”, se arată în comunicatul Bitdefender.

România, printre principalele ținte

Conform datelor colectate de cercetătorii în securitate, România se află printre țările cel mai frecvent vizate de acest tip de fraudă. În ultimele luni, au fost identificate peste 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri periculoase distribuite prin WhatsApp.

Escrocii profită de rapiditatea cu care circulă mesajele între prieteni și de lipsa unei verificări riguroase din partea utilizatorilor.

Specialiștii atrag atenția că și persoanele cu experiență pot deveni victime, deoarece mesajele sunt construite cu grijă pentru a declanșa o reacție emoțională și un sentiment de urgență.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor ‘pentru un copil’ sau ‘pentru un prieten la nevoie’”, avertizează experții Bitdefender.

Cum te poți proteja

Experții recomandă prudență maximă în fața oricărui mesaj care conține linkuri sau solicită date personale, chiar și atunci când vine de la o persoană cunoscută. Este important să se verifice sursa printr-un apel direct, înainte de a accesa linkul sau a introduce coduri de verificare.

De asemenea, activarea autentificării în doi pași pe WhatsApp oferă un nivel suplimentar de protecție împotriva acestor atacuri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:46 - Google lansează noul său telefon pliabil, rival direct pentru Galaxy Z Fold 7
17:36 - Ultrasunetele în lupta cu cancerul. Un vis științific devenit realitate
17:31 - Schimbări legate de promovarea serviciilor medicale. Ce practici vor fi interzise din 2026
17:19 - Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
17:19 - Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod – o călătorie în culisele României Mari. O apariție editorială semnată Paul Edit...
17:14 - Senator PNL, reclamații pentru întârzierile centurii și variantei de trafic din Iași

HAI România!

De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden

Proiecte speciale