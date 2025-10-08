Românii, vizați de o nouă metodă de fraudă telefonică. ANCOM anunță restricții

ANCOM a anunțat că va lua măsuri pentru a bloca apelurile efectuate în mod fraudulos din afara țării, în încercarea de a limita valul de tentative de înșelăciune telefonică. „ANCOM primește tot mai multe sesizări de la persoane ale căror numere de telefon au fost folosite abuziv în astfel de situații”, se precizează în comunicatul oficial transmis de instituție.

Concret, autoritatea avertizează asupra apelurilor provenite din afara țării, prin care românii sunt sunați în mod fraudulos de pe numere ce par a aparține unor instituții oficiale.

Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „spoofing” – o tehnică prin care identitatea apelantului este falsificată.

Deși numerele afișate par reale, astfel de apeluri pot avea scopuri înșelătoare sau frauduloase, avertizează experții în comunicații.

„Numerele afișate pot fi generate în mod aleatoriu de către persoanele care realizează spoofingul, prin echipamente externe furnizorului de telefonie, fără ca acestea să aibă acces la telefonul sau contul utilizatorului.

Din motive care țin de modul de funcționare a rețelelor și de dificultatea discriminării între apelurile legitime și cele frauduloase, operatorii nu pot împiedica în totalitate apelurile frauduloase care utilizează un număr de telefon, în special dacă acestea nu sunt inițiate în propria rețea. Astfel, restricționarea numărului de către operator ar putea conduce la imposibilitatea utilizării legitime a serviciului de voce de către utilizatorul al cărui număr a fost fraudat, fără a avea impact asupra apelurilor frauduloase”, se mai arată în comunicatul de presă publicat de ANCOM.

După o serie de discuții cu autoritățile și companiile de telefonie, ANCOM a decis să intervină împotriva apelurilor frauduloase.

„În urma consultărilor organizate împreună cu Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și cu principalii furnizori de comunicații electronice, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor efectuate din afara României care afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă.

Pentru moment, această măsură nu poate fi extinsă și la numerele mobile, deoarece ar putea afecta apelurile legitime realizate în roaming”, precizează instituția.

ANCOM le recomandă utilizatorilor care au fost victime ale tentativelor de fraudă telefonică să anunțe imediat furnizorul de servicii, dar și autoritățile competente, precum Poliția și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Astfel de situații pot implica tehnici de „spoofing”, prin care atacatorii falsifică numărul afișat pe ecran, dând impresia că apelul provine de la o instituție oficială sau o companie cunoscută.

Pentru a se proteja, specialiștii recomandă mai multă prudență: utilizatorii să nu se bazeze exclusiv pe numărul afișat, să evite divulgarea datelor personale sau bancare și să nu efectueze transferuri de bani la cererea unor persoane necunoscute.

Totodată, se recomandă actualizarea constantă a software-ului și verificarea informațiilor prin canale oficiale, iar pentru informare suplimentară, este utilă consultarea platformei sigurantaonline.ro, realizată în colaborare de DNSC, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor.