Iarna vine repede, cu ger năprasnic. Când încep ninsorile abundente, inclusiv în Capitală

Românii se pregătesc pentru o iarnă geroasă, după ce temperaturile au început să scadă încă de la sfârșitul lui septembrie. La Miercurea Ciuc, în 21 octombrie, s-a înregistrat un nou record de frig, minus 9,7 grade Celsius. Mihai Timu, meteorolog ANM, spune că temperaturile sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului.

Meteorologii explică fenomenul prin slăbirea vortexului polar. În mod normal, curenții puternici ai vortexului mențin frigul la Polul Nord, dar în acest an aerul rece „se scurge” spre zonele temperate. Pe crestele înalte, iarna s-a instalat deja, cu brumă și pământ înghețat la altitudini joase, iar pe crestele înalte peisajul este complet alb.

Mihai Timu, meteorolog ANM, spune că temperaturile în mod normal ar fi trebuit să fie pozitive în această perioadă.

„În mod normal ar trebui să avem temperaturi în general pozitive la această dată până la 10-12 grade în zona litoralului, 8-9 grade în Capitală, în depresiuni ar trebui să avem undeva spre 0 grade, dar iată că am avut un front atmosferic rece care a traversat țara”, arată Mihai Timu, meteorolog ANM, potrivit România TV.

De asemenea, Climatologul Iulianc avertizează că episoadele de ger pot ajunge la minus 15 – minus 20 de grade, însoțite de ninsori și viscol.

Conform Accuweather, primii fulgi de nea în Capitală sunt așteptați abia spre finalul lunii decembrie, în jurul datei de 22. Temperaturile vor fi de aproximativ 2 grade ziua și minime de –5. Se anunță ninsori și pe 23 și 27 decembrie. Astfel, Crăciunul ar putea fi alb și geroasă, oferind un peisaj tipic de iarnă.

Stresul termic afectează 50% din suprafața orașelor mari, potrivit climatologului Sorin Cheval. Bucureștiul se află pe locul trei în Europa ca risc de mortalitate asociat temperaturilor extreme.

Raportul „Starea Climei – România 2025” arată că temperatura medie anuală a crescut cu 3,01 grade față de perioada 1971-2000. Vara anului 2024 a adus 63 de zile de valuri de căldură și șase zile cu temperaturi peste 40 de grade Celsius.

Seceta prelungită a afectat grav agricultura, cu pierderi importante la floarea-soarelui și restricții de apă în sute de localități.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice ating praguri critice. Tim Lenton, coordonator de studii climatice, subliniază riscul dispariției coralilor și amenințarea pădurii amazoniene. Circulația Atlantică de Răsturnare ar putea fi afectată, cu impact asupra Europei și securității alimentare globale.

În ciuda acestui scenariu sumbru, există și vești bune: răspândirea energiei solare și a vehiculelor electrice poate contribui la declanșarea unor efecte pozitive. Specialiștii subliniază că este nevoie de acțiuni rapide și coordonate pentru a evita cele mai grave consecințe asupra planetei.