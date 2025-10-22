Vremea

Prognoza meteo, 22 octombrie. Zi cu temperaturi ușor mai ridicate. Ploi trecătoare în unele județe

Prognoza meteo, 22 octombrie. Zi cu temperaturi ușor mai ridicate. Ploi trecătoare în unele județe
Vremea va continua să se încălzească în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe, izolate și trecătoare, sunt posibile în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. În a doua parte a zilei, precipitații slabe pot apărea și în Oltenia.

Prognoza meteo, 22 octombrie. Vreme de plimbări în unele regiuni

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de până la 40–45 km/h în Banat și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 0 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și până la aproximativ 13 grade pe litoral și în dealurile Banatului.

Dimineața, local în sud, centru, est și izolat în restul țării, se va semnala ceață, posibil însoțită de burniț

Soare. Sursa foto: Freepik

Bucureștenii se mai pot bucura de soare

Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va ajunge la 19–20 de grade, iar cea minimă va fi de 6–8 grade.

Sfârșitul lunii octombrie se anunță mai rece decât în mod obișnuit, cu precipitații mai abundente, în special în vestul și sud-vestul țării, potrivit noilor estimări publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025.

Prognoza meteo ultimele două săptămâni ale lunii octombrie

În primele zile, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, ușor mai scăzute în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor fi frecvente în vest și sud-vest, în timp ce în restul țării se vor înregistra cantități reduse de ploaie.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va aduce o răcire semnificativă. Temperaturile medii vor fi sub limitele obișnuite ale perioadei, iar ploile vor fi extinse în toată țara.

În intervalul 3 – 10 noiembrie, vremea se va stabiliza treptat. Valorile termice vor reveni la mediile climatice specifice lunii noiembrie, iar precipitațiile se vor reduce, în special în sud și centru, în timp ce în restul regiunilor cantitățile de ploaie vor rămâne în limite normale.

