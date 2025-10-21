Prognoza meteo, 21 octombrie. O zi însorită de toamnă, cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius

Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că marți, 21 octombrie, vremea se va încălzi, însă dimineața se va menține rece în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în Banat, Crișana și Maramureș, unde izolat va ploua slab.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, local în Banat și pe arii mai restrânse în Moldova și la munte, la altitudini mari, unde vor fi rafale de 50-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 12 grade pe litoral. Se va forma ceață, mai ales noaptea, local în sudul, estul și centrul țării și izolat în restul teritoriului.

În Capitală, vremea se va încălzi, dar dimineața se va menține rece. Cerul va fi variabil, iar noaptea se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17-18 grade, iar cea minimă de 3-6 grade.

De altfel, pe parcursul acestei săptămâni, temperaturile vor crește treptat, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate miercuri, când mercurul din termometre va urca până la 26 de grade, potrivit prognozei ANM. După această perioadă, vremea se va răci ușor în toată țara, iar variațiile minime nu vor fi semnificative.

Maximele diurne vor crește de la 14–17 grade la începutul săptămânii până la 22–26 grade miercuri, apoi vor scădea la 16–20 grade. Noaptea, temperaturile vor urca de la 2–5 grade spre 8–12 grade. În a doua săptămână, minimele vor fi între 2 și 6 grade, iar probabilitatea de ploaie mai ridicată se înregistrează între 24 și 28 octombrie.

Valorile maxime vor crește de la 6 la 12 grade până pe 25 octombrie, iar minimele de la -6..-4 grade spre 4–6 grade. După această perioadă, temperaturile vor scădea la 4–6 grade ziua și -2–0 grade noaptea. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, dar cu probabilitate mai mare între 25 și 30 octombrie.